因疫情被裁員乾脆自己當老闆 台灣掀起餐飲加盟潮

受疫情衝擊，台灣經濟受到不少影響，除了不少企業放起了無薪假，更有不少人被裁員，就業環境不佳，不少人乾脆動起了以加盟來創業的念頭，進入門檻相對較低的餐飲業成為首選，除了加盟詢問度大幅增加外，更有業者打破以往慣例開放加盟，就是為了活絡經濟，讓失業人口能夠多一條出路。

由於國際疫情尚未趨緩，台灣製造業仍面臨嚴峻挑戰，越來越多中小企業加入實施無薪假，根據統計，目前仍有逾850家企業實施無薪假，人數也近2萬人，不少餐飲業者就透露，今年的加盟詢問度與加盟店的開出比例都有明顯提升。

經營「繼光香香雞」起家的香繼光集團就表示，由於後疫情時代加盟洽詢需求大增，因此決定重啟加盟計畫，但為了嚴格控管品質，不會貿然毫無限制的放出加盟額度，要「先求質、再求量」。

香繼光執行長黃智雄指出，後疫情時代來自周邊洽詢加盟的訊息相當龐大，根去年相比，增加了約20%，甚至身邊也有不少人在詢問，更得知很多人因為疫情衝擊，被公司要求留職停薪，因此期許能藉由開放加盟，活絡台灣經濟。

號稱是「最難加盟咖啡店」的咖碼（cama café）也說，今年1~8月來參與加盟說明會的消費者，與去年同期相比成長51%，且是從第二季開始參與人數開始明顯攀升，正式簽約的加盟主，更比去年成長288%。

六角國際旗下包含手搖飲料「日出茶太」、越式餐廳「美利河」今年的加盟店開出規模也倍增。

分析加盟大增的主要原因，咖碼認為，可能應是大環境動盪，讓許多消費者思考加入值得信賴的加盟品牌，創業自己當老闆是一條看起來難度沒那麼高的路。

六角國際也說，加盟主準備了加盟金與門店人員，總部就會在商圈評估、門店硬體裝修與人員培訓上給予建議與協助，順利的話，3個星期就能夠開出店來，速度相當快，並不用等待太長的時間，甚至比找工作面試的時間還短。

雖然對業者來說，加盟放的越多，代表加盟金收入越高，但現在業者卻也都愛惜羽毛，深怕一旦加盟放的太快，品質也無法控管，最後砸了自己招牌。

黃智雄表示，繼光香香雞開放加盟，今年僅在六都限量釋出台灣加盟名額25個，採單店加盟，避免搶客風險為了嚴格控制品質，加盟主需要擁有一定條件，包括具備公司法人資格、資金健全有風險承擔能力、須親自參與教育訓練與經營、具餐飲經營經驗者優先合作。