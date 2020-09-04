快訊

勞保年改方向曝光 月領金額恐少2.5～3成

台灣人善不善良？一個香港新移民的街頭體驗

因疫情被裁員乾脆自己當老闆 台灣掀起餐飲加盟潮

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

疫情衝擊，台灣經濟受到不少影響，除了不少企業放起了無薪假，更有不少人被裁員，就業環境不佳，不少人乾脆動起了以加盟來創業的念頭，進入門檻相對較低的餐飲業成為首選，除了加盟詢問度大幅增加外，更有業者打破以往慣例開放加盟，就是為了活絡經濟，讓失業人口能夠多一條出路。

由於國際疫情尚未趨緩，台灣製造業仍面臨嚴峻挑戰，越來越多中小企業加入實施無薪假，根據統計，目前仍有逾850家企業實施無薪假，人數也近2萬人，不少餐飲業者就透露，今年的加盟詢問度與加盟店的開出比例都有明顯提升。

經營「繼光香香雞」起家的香繼光集團就表示，由於後疫情時代加盟洽詢需求大增，因此決定重啟加盟計畫，但為了嚴格控管品質，不會貿然毫無限制的放出加盟額度，要「先求質、再求量」。

香繼光執行長黃智雄指出，後疫情時代來自周邊洽詢加盟的訊息相當龐大，根去年相比，增加了約20%，甚至身邊也有不少人在詢問，更得知很多人因為疫情衝擊，被公司要求留職停薪，因此期許能藉由開放加盟，活絡台灣經濟。

號稱是「最難加盟咖啡店」的咖碼（cama café）也說，今年1~8月來參與加盟說明會的消費者，與去年同期相比成長51%，且是從第二季開始參與人數開始明顯攀升，正式簽約的加盟主，更比去年成長288%。

六角國際旗下包含手搖飲料「日出茶太」、越式餐廳「美利河」今年的加盟店開出規模也倍增。

分析加盟大增的主要原因，咖碼認為，可能應是大環境動盪，讓許多消費者思考加入值得信賴的加盟品牌，創業自己當老闆是一條看起來難度沒那麼高的路。

六角國際也說，加盟主準備了加盟金與門店人員，總部就會在商圈評估、門店硬體裝修與人員培訓上給予建議與協助，順利的話，3個星期就能夠開出店來，速度相當快，並不用等待太長的時間，甚至比找工作面試的時間還短。

雖然對業者來說，加盟放的越多，代表加盟金收入越高，但現在業者卻也都愛惜羽毛，深怕一旦加盟放的太快，品質也無法控管，最後砸了自己招牌。

黃智雄表示，繼光香香雞開放加盟，今年僅在六都限量釋出台灣加盟名額25個，採單店加盟，避免搶客風險為了嚴格控制品質，加盟主需要擁有一定條件，包括具備公司法人資格、資金健全有風險承擔能力、須親自參與教育訓練與經營、具餐飲經營經驗者優先合作。

疫情 餐飲業 無薪假

延伸閱讀

因應疫情影響 廣州頒布「惠台暖企」新10條

全球航空業求生 急尋政府紓困

愛奇藝條款上路 代理商裁員

歐銻銻終止代理愛奇藝認裁員 喊話經濟部：無法理解！

相關新聞

加利怨定額徵用過高 工業局：全台800萬片維持不變

口罩國家隊加利進口中國製口罩混充台灣製，並流入實名制通路，震驚各界。經濟部工業局強調，政府先前最高日徵量為2千萬片，不過...

愛奇藝代理撤台 台灣站總經理楊鳴「高年級實習生自白」訴心情

愛奇藝台灣站昨(3)日被判定，不得以代理方式在台灣提供影音服務。台灣愛奇藝總經理楊鳴今天在臉書上以「愛奇藝高年級實習生的...

台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

「愛奇藝條款」9月3日公告生效，代理商歐銻銻娛樂宣布停止代理服務並裁員，用戶一片哀號，擔心權益受損。有位愛奇藝用戶在Dcard發問，「不懂為什麼愛奇藝要被禁？難道用愛奇藝看陸劇就會愛上中國嗎？」也引起網友一番論戰。

台電拍武打片為哪樁？節電創意短片競賽等你「出招」

持續推廣節電，台電再出招！台電首辦節電創意短片競賽的宣傳影片今（4）日正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打...

童子賢：捷克各方經濟條件好 值得產業界投資

和碩（4938）董事長童子賢今日接受媒體採訪、針對近期台美關係發表看法，他指出，不只是台美關係，台灣是以貿易經濟起家，不...

商研院：「數位投資」是後疫情時代經濟的定海神針

商研院今（4）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，顯示目前受到國際疫情衝擊的經濟情勢若無法有效扭轉，已顯疲...

勞退新制年資滿15年 要選月領還是一次領？

勞退新制自2005年7月實施，於今（2020）年7月滿15年，依規定，勞退新制提繳年資超過15年，且年滿60歲，可選擇一次領或月領；勞保局估計，約有6.7萬勞工將可選擇月領或一次領。然而，要怎麼領勞退金才好呢？專家建議，若想要繼續參與勞退新制分紅，就要選擇月領。

名家觀點／塑造永續繁榮的綠色經濟

我們的地球正處於一個轉捩點。新冠肺炎疫情爆發嚴重影響了經濟活動，世界各地工廠、交通運輸及經濟活動暫停造成供應鏈斷鍊、企業...

OTT專法掀波 趕走陸資能擋文化入侵？

經濟部與國家通訊傳播委員會（NCC）爭相以法規趕走原本就沒有「進入」台灣、以代理模式在台發展的中國大陸OTT TV。但立法和執行過程，府院與部會都像鴕鳥，認為「趕出去」就能避免中國大陸的文化侵略。

BTC會議聚焦 科技結合生醫、衝刺精準健康

新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大衝擊，但是對於台灣科技業與生醫業的結合卻是重要轉機。今年BTC會議討論重點在精準健康的發展...

生華科攻新冠藥 有進展

生華科昨（3）日公告，合作夥伴美國Banner Health上月27日獲美國食品藥物管理局（FDA）核准緊急人體臨床試驗...

生華科董座胡定吾：儘速啟動新冠藥授權

生華科（6492）所開發的新藥Silmitasertib（CX-4945），今年以來因為新冠肺炎疫情而成為全球關注重點，生華科董事長...

熱門新聞

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

聯發科大搶Chromebook商機

離岸風電爭議德商指「飛安是假議題」 民航局強硬回擊

愛奇藝條款上路 代理商裁員

兩類逃漏模式 稅局緊盯

台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。