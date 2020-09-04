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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

愛奇藝代理撤台 台灣站總經理楊鳴「高年級實習生自白」訴心情

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
經濟部昨天公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」生效，愛奇藝代理商歐銻銻娛樂停止愛奇藝會員經銷業務。 記者林澔一／攝影
經濟部昨天公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」生效，愛奇藝代理商歐銻銻娛樂停止愛奇藝會員經銷業務。 記者林澔一／攝影

愛奇藝台灣站昨(3)日被判定，不得以代理方式在台灣提供影音服務。台灣愛奇藝總經理楊鳴今天在臉書上以「愛奇藝高年級實習生的自白」為題寫下長篇的心得。

他表示，昨天是愛奇藝與代理公司歐銻銻在台服務近五年來最黯淡的一天，經濟部一紙即刻生效的公告，讓台灣的代理商歐銻銻娛樂被迫終止與愛奇藝之間的關係。他說，為了不讓愛奇藝在台灣有一家在地的業務代理公司，政府不惜動用了28年前立法以來從未動用過的一個條例，切斷愛奇藝與歐銻銻之間的業務代理關係。

楊鳴說，「何德何能」需要政府這樣大張旗鼓的動員了好幾個部會、機關來對付一個其實在陸資企業中不算是個大咖的愛奇藝。這也只說明了台灣的代理公司歐銻銻娛樂把愛奇藝搞得風風火火的，事實上數據也説明了，要不是去年6月開始，政府無所不用其極的打壓，愛奇藝自2016年上半年在台灣推出服務以來，一直都是付費訂閱 OTT 平台的第一，付費訂閱會員第一、用戶使用數僅次於 Youtube。

他強調，愛奇藝沒有像電信運營商給他們的 OTT 訂閱用戶補貼，不可能給很多免費贈閲的訂戶。用戶數、訂閱會員數都是歐銻銻娛樂實打實的為我們一個一個爭取來的，他感謝代理公司歐銻銻娛樂，「但或許你們實在是做得太好了，讓弱智的政客們深怕我們的內容會對台灣的民眾“入島、入戶、入腦”，而對你們施出了從未曾用過的殺手鐧絕招“例外禁止”」，因為做得太好而受罰，他感到抱歉。

楊鳴強調，愛奇藝台灣站雖然沒有了歐銻銻娛樂的代理，但對用戶、對付費會員的權益和承諾沒有改變。愛奇藝短期內仍會協助歐銻銻娛樂處理台灣站的客訴，因愛奇藝是一家負責任的企業。

另外，所有進行中、或計畫進行的合作計畫，除非與經濟部公告內容抵觸的，仍將履行與合作夥伴間的承諾，不會改變。

他指出，為了要服務在台灣廣大的串流影音用戶，愛奇藝已經在應用商店上架了昇級版的 App，其中最大的亮點就是提供了 5 種不同語種的使用介面和內容字幕的選擇，包括了繁體中文版、越語版、泰文版、印尼文版和英文版，因台灣的新住民人數不在少數，但是卻沒有任何一個 OTT 平台能滿足他們的觀影需求，愛奇藝已經走向全球化的產品介面了，將為台灣的新住民提供這項更為貼心的服務，希望他們也能享受愛奇藝平台上精彩的影視內容。

愛奇藝 OTT 經濟部

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