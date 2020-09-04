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台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

聯合新聞網 / 綜合報導
愛奇藝條款9月3日公告生效，代理商歐銻銻娛樂宣布停止代理服務並裁員，用戶也擔心權益受損。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林澔一／攝影
愛奇藝條款9月3日公告生效，代理商歐銻銻娛樂宣布停止代理服務並裁員，用戶也擔心權益受損。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林澔一／攝影

愛奇藝條款」9月3日公告生效，代理商歐銻銻娛樂宣布停止代理服務並裁員，用戶哀號，擔心權益受損。一位愛奇藝用戶在Dcard發問，「不懂為什麼愛奇藝要被禁？難道用愛奇藝看陸劇就會愛上中國嗎？」引起網友論戰。

原PO說，明知逆風向仍想問：「真的不太懂為什麼愛奇藝要被禁？」她常用愛奇藝追台劇、陸劇、韓劇還有冷門歐美電影，從《延禧攻略》追到最近很夯的《三十而已》...「有人說陸劇會洗腦，會影響政治傾向或是文化入侵，會打壓本土劇發展」，原PO表示，明明選舉證明了「我們願意選擇不親中的政府」，愛奇藝也不只有陸劇，為什麼還要限制選擇平台的自由呢？

有網友認為常接觸陸劇、陸綜，真的會受影響，「我同學就變得超親中，講話甚至中國腔...」、「一開始是用語同步，接著就是有認同感、覺得親切...讓你覺得自己跟中國統一沒什麼損失」、「很多台灣人講話都開始用中國用法，這算文化入侵嗎？例如視頻、反饋、立馬」、「當我們說話方式已經跟中國一模一樣，要怎麼證明我們不是中國的一部分？」

也有人持反對意見，「吃漢堡追美劇、追韓劇追韓星、吃日式料理看AV，難道文化入侵嗎？講視頻不行，講sorry，講安妞講撒朗嘿唷就可以？」、「我喜歡他們網路歌手出的古風歌...但對我來說喜歡是一回事，統不統一是另外一回事」、「自己可以決定自己是什麼樣子，愛奇藝可以扯文化入侵，這是智能有問題？」、「很多電視台也在播陸劇啊，相較於電視直接播，看愛奇藝就是個人選擇而已」。

有些網友純就看劇角度力挺，「愛奇藝可以調倍速啊！超可惜」、「愛奇藝翻譯的速度真的準又快」、「高畫質回不去，很怕用不了」、「為什麼喜歡用像愛奇藝、Netflix，也是因為人家口袋夠深，買的片夠多，這是一個很實際的選擇而已」、「我家繳費到2022，現在不知道這錢要怎麼要回來？」

根據報導，其實愛奇藝在台被禁理由很多，主因是遊走邊緣無法可管。2016年陸資愛奇藝來台投資設立子公司，遭經濟部駁回，後來繞道架設「愛奇藝台灣站」，透過台灣代理商「歐銻銻」代為經銷營運。上月經濟部指出我並未開放陸資來台投資OTT，且大陸也並未同意台灣OTT業者在大陸營業，因此我政府才公告明令禁止事項，形同將愛奇藝逐出台灣。愛奇藝因為濃厚的中資色彩，甚至常有簡體字幕，更一度被質疑有統戰及文化侵略的可能性。

愛奇藝 OTT NCC

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