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台電拍武打片為哪樁？節電創意短片競賽等你「出招」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電推節電創意短片競賽，今（4）日宣傳影片正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打結合節電創意呈現，邀請影音達人發揮創意出招參賽，總獎金高達150萬元。 圖／台電提供
台電推節電創意短片競賽，今（4）日宣傳影片正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打結合節電創意呈現，邀請影音達人發揮創意出招參賽，總獎金高達150萬元。 圖／台電提供

持續推廣節電台電再出招！台電首辦節電創意短片競賽的宣傳影片今（4）日正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打結合節電創意呈現，邀請影音達人發揮創意出招參賽。

台電認為「高手在民間」，此次競賽以節電為主題，徵求民眾發揮創意拍攝微電影及短影音參賽，徵件期間自9月14日起至11月16日止，首獎獎金最高達50萬元，而總獎金更上看150萬元，民眾參與網路投票也有機會拿iPhone、Switch等大獎。

台電指出，本次短片競賽需以節電創意為主題，分為片長1~10分鐘的微電影社會組、校園組，以及片長1分鐘內的短影音組等三組別，9月14日起開放投稿至11月16日止，此次還特別邀請重量級大咖擔綱競賽評審，包含成功行銷多部當紅國片如《怪胎》、《返校》與《翻滾吧！阿信》等片的整合行銷總監王師，與曾監製多支微電影、廣告與紀錄片的導演蔡翔等。

台電指出，每個競賽組別都將選出前三名與佳作，其中，微電影社會組首獎可獨得最高50萬元獎金，微電影校園組與短影音組冠軍也分別有20萬、10萬元，再加上網路票選人氣獎及早鳥獎等，累計超過50個獎項，總獎金高達150萬元。

台電表示，競賽將於11月27日起進行人氣獎網路投票，預計12月19日頒獎，而民眾即使沒參賽，參與網路投票也有機會獲得iPhone、Switch、GoPro運動攝影機，或電影券、星巴克兌換券等超過40個名額的獎品。

微電影 台電 節電

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