商研院：「數位投資」是後疫情時代經濟的定海神針

商研院今（4）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，顯示目前受到國際疫情衝擊的經濟情勢若無法有效扭轉，已顯疲軟的台灣經濟於2021年第1季將有逐漸接近「技術性衰退」的風險。

商研院並進一步建議，「數位投資」是疫情後讓台灣兼顧轉型與永續發展的定海神針。

商研院表示，如果疫情阻斷人類移動性，造成世界缺乏流動性是上帝關了我們一扇門，那麼正爆發性發展的數位經濟5G智慧科技就是同時也開了另一個窗。對潛力機與機會十足的台灣反而是天賜良機。政府劍及履及可做的是幫助民間建立可共享的數位經濟智慧科技發展所需的基礎建設與各種系統平台。

商研院指出，新冠肺炎疫情迄今仍在國際間蔓延，嚴重阻滯移動性（mobility）造成眾多國家的經濟已陷入「技術性衰退」。我們台灣卻是極少數仍然持續正成長的國家之一，今年上半年經濟成長率0.78%中，細觀各部門貢獻度來源，發現主要是固定投資（民間投資0.47%，政府投資0.2%，公營事業投資0.32%）與存貨變動1.07%）。其他部門如淨輸出只有0.15%，政府消費也只0.14%。民間消費甚至是負的1.7%。

商研院示警，從前述各部門的成長貢獻度可窺見其結構性隱憂，台商回流、新經濟發展促成的主力民間投資成長貢獻度只有0.47%，存貨變動成長貢獻度卻高達1.07%，應是需求不足造成的存貨積壓，尤其淨輸出成長貢獻度只有0.15%更可印證。民間消費成長貢獻度則是負的1.7%，則是期待能以內需替補外需不足的困窘。

商研院表示，今年上半年景氣持續下降，7月景氣循環指數99.8，下降幅度微增。疫情衝擊與台商回流加上政府極力的紓困與振興形成正反力量角力形勢，但由於又再加上美中貿易與科技新冷戰、香港政治變局等國際經貿與地緣政治動盪，使局面更形複雜化與不確定性。