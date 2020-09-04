快訊

年輕醫生永遠不夠用？南韓專攻醫罷工「健保不公」淵藪

海神撲向日韓 吳德榮：將成今年第一個強颱

美國民眾信心回穩 疫苗發展是未來消費回升的關鍵

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

全球新冠疫苗進展頻傳佳音，掩蓋全球部分地區疫情反覆的擔憂，加上美國八月ISM製造業指數連四個月上升並攀升至2018年11月以來新高56.0，帶動美股屢創歷史新高。為了對後疫情時代的美國經濟動態取得更深入的觀點，富蘭克林坦伯頓基金集團七月起進行「富蘭克林坦伯頓-蓋洛普經濟復甦研究」的每月調查，八月最新調查結果有四大發現，包括美國家庭信心回穩但消費支出仍偏保守、新冠疫苗進展對民眾消費意願影響重大、多數美國民眾支持新一輪補助金發放、美國民眾對疫情風險的認知因政黨傾向而有差別。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，在經濟及疫情不確定的環境下，美國民眾傾向增加儲蓄未雨綢繆的態度將扮演重要的緩衝，未來隨著情勢明朗，未雨綢繆的銀彈也將成為消費需求快速回升的來源。若政府能持續提供民眾正確的資訊，鼓勵透過戴口罩等有限度的防疫措施讓每日新增病例持續下滑，將有助於美國經濟加速回歸常軌。

此份調查當中，受訪民眾認為生活能否恢復常軌的關鍵在疫苗，富蘭克林證券投顧指出，根據WHO統計至8/13止，研發中的新冠疫苗數量共有167種，有6種進入臨床三期，目前疫苗進展較快者包括Moderna、牛津大學/阿斯特捷利康、輝瑞/BioNTech，三期臨床試驗數據預估在9~11月公布，若有正面利多有助改善投資信心，且可成為刺激生技股上漲的重要觸媒。

富蘭克林證券投顧建議，美國經濟及企業獲利展望持續改善，加上聯準會的新政策框架意謂將延續長期低利環境，有助美股多頭續揚，儘管美股再創新高後高檔震盪難免，建議投資人可留意長線趨勢發展正向的科技及生技產業，或以涵蓋多元產業的美國股票型基金介入，分批加碼或定期定額皆宜。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅認為，創新一直是生技產業的主要增長動力，而新冠疫情更突顯醫療研發的重要性，持續看好生技產業長期投資前景，並聚焦於旗下藥品為同類最優(best-in-class)、同類第一(first-in-class)或同類唯一(only-in-class)，以及藥品能滿足有重大未滿足醫療需求並為病患、醫生及支付方帶來臨床價值的生技公司。

美國家庭信心回穩，疫苗發展將牽動消費支出

富蘭克林坦伯頓基金集團表示，儘管七月美國部分地區疫情升溫，但對美國的消費信心影響不大，八月調查顯示美國民眾願意外出從事活動的意願維持穩定，願意戴口罩、認為能做好措施避免被病毒傳染的受訪者比例也較前月上升。但儘管整體消費信心回穩，美國民眾在消費的態度仍偏謹慎，75%受訪者表示未來六個月將繼續增加儲蓄，僅有27%願意花費更多在基本生活開銷，願意將錢花在休閒旅遊或償還債務的比例分別只有13%及9%，由於不確定性疫情和經濟不確定性何時才會解除，若有額外的收入多數也將作為儲備資金防患於未然。

另一方面，當被問及若希望民眾增加消費，何種因素將扮演重大關鍵? 有效的新冠疫苗或療法將扮演關鍵要角，獲選比例高達六至七成，反觀僅有25%認為疫情降溫有助提振消費意願。

生技產業 疫情 疫苗

延伸閱讀

法英新冠疫苗產品 拚明年上市

美國明年欠債 將超過GDP

美新冠疫苗 喊11月前發放

晟德新冠疫苗 明年臨床

相關新聞

科技股翻船！道瓊重挫逾800點、那指跌近5%

股指3日從歷史高點大幅回落，因為自3月底反彈以來的領導者科技股出現數月來最大跌幅。

經濟解析／美股是漲過了頭 為什麼就在周四崩跌？

美股在大型科技股帶動下，漲勢已超過基本面，已是眾所周知的事實。只是投資人仍不禁要問，為什麼選在周四崩跌？

全球航空業求生 急尋政府紓困

在新冠肺炎疫情顯然將在很長一段時間繼續打擊全球經濟的情況下，全球愈來愈多航空公司開始尋求政府支援，以求生存。

道瓊重挫800點 費半狂跌5.7% 疑肇因陸晶片政策啟恐慌

美國股市創下近三個月最大跌幅，原本高漲的科技股賣壓湧現，不僅道瓊工業指數重挫逾800點，那斯達克綜合指數更崩跌多達5%。

美新創公司招手機師 操作無人機

美國航空業的裁員潮讓機師對工作的穩定性產生疑慮，一些機師開始另覓其他出路，其中一個選擇是操作無人機。

沃爾瑪新招 推玩具線上開箱

在新冠肺炎疫情持續延燒下，美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）準備今年假日購物季玩具的方式，與往年大不相同，強打「虛擬風...

美國好市多電商銷售倍增

美國零售業巨擘好市多（Costco）8月銷售數據強勁，反映該公司在疫期仍受消費者青睞；8月電商銷售較去年同期激增101....

微信禁令生效期 20日公布

知情人士透露，美國川普政府內部正在討論禁止採用中國大陸社群媒體應用程式（App）微信與TikTok的範圍與生效日期，預料...

法國振興經濟計畫 將砸1,180億美元

法國政府3日公布規模1,000億歐元（1,180億美元）的經濟刺激計畫，力圖振興受到新冠肺炎疫情重創的景氣。總統馬克宏盼...

新興經濟體景氣 呈K型復甦

在新冠肺炎疫情衝擊下，全球新興經濟體呈現兩極化的「K型」景氣復甦模式，較富裕的經濟體股市及貨幣的表現，遠優於較貧窮的國家...

美股「融漲」行情...留心回檔

美國股市2日普遍大漲，把道瓊工業指數拱上29,000點大關，是2月來首見，也把標普500和那斯達克綜合指數推上歷史新高。...

全球服務業景氣擴張趨緩

最新數據顯示，受到新冠肺炎疫情的衝擊，美國的服務業景氣擴張步調放緩，歐元區與亞洲服務業的情況更糟，歐元區復甦後繼無力，澳...

熱門新聞

小女孩做PPT求爸爸養貓 捕獲微軟回應：我們被說服了

33歲已婚女師勾引15歲男學生 兩人車震三度發生關係

美股暴跌逾700點 因經濟復甦憂慮、科技股遭拋售

已經要走了…美國不準備補繳欠WHO的8,000萬美元

以為煮到「男性生殖器」急報警 法醫化驗肉類結果出爐

手抓50顆氣球飛上天！美魔術師升空7500公尺橫渡沙漠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。