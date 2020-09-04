美國民眾信心回穩 疫苗發展是未來消費回升的關鍵

全球新冠疫苗進展頻傳佳音，掩蓋全球部分地區疫情反覆的擔憂，加上美國八月ISM製造業指數連四個月上升並攀升至2018年11月以來新高56.0，帶動美股屢創歷史新高。為了對後疫情時代的美國經濟動態取得更深入的觀點，富蘭克林坦伯頓基金集團七月起進行「富蘭克林坦伯頓-蓋洛普經濟復甦研究」的每月調查，八月最新調查結果有四大發現，包括美國家庭信心回穩但消費支出仍偏保守、新冠疫苗進展對民眾消費意願影響重大、多數美國民眾支持新一輪補助金發放、美國民眾對疫情風險的認知因政黨傾向而有差別。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，在經濟及疫情不確定的環境下，美國民眾傾向增加儲蓄未雨綢繆的態度將扮演重要的緩衝，未來隨著情勢明朗，未雨綢繆的銀彈也將成為消費需求快速回升的來源。若政府能持續提供民眾正確的資訊，鼓勵透過戴口罩等有限度的防疫措施讓每日新增病例持續下滑，將有助於美國經濟加速回歸常軌。

此份調查當中，受訪民眾認為生活能否恢復常軌的關鍵在疫苗，富蘭克林證券投顧指出，根據WHO統計至8/13止，研發中的新冠疫苗數量共有167種，有6種進入臨床三期，目前疫苗進展較快者包括Moderna、牛津大學/阿斯特捷利康、輝瑞/BioNTech，三期臨床試驗數據預估在9~11月公布，若有正面利多有助改善投資信心，且可成為刺激生技股上漲的重要觸媒。

富蘭克林證券投顧建議，美國經濟及企業獲利展望持續改善，加上聯準會的新政策框架意謂將延續長期低利環境，有助美股多頭續揚，儘管美股再創新高後高檔震盪難免，建議投資人可留意長線趨勢發展正向的科技及生技產業，或以涵蓋多元產業的美國股票型基金介入，分批加碼或定期定額皆宜。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅認為，創新一直是生技產業的主要增長動力，而新冠疫情更突顯醫療研發的重要性，持續看好生技產業長期投資前景，並聚焦於旗下藥品為同類最優(best-in-class)、同類第一(first-in-class)或同類唯一(only-in-class)，以及藥品能滿足有重大未滿足醫療需求並為病患、醫生及支付方帶來臨床價值的生技公司。

美國家庭信心回穩，疫苗發展將牽動消費支出

富蘭克林坦伯頓基金集團表示，儘管七月美國部分地區疫情升溫，但對美國的消費信心影響不大，八月調查顯示美國民眾願意外出從事活動的意願維持穩定，願意戴口罩、認為能做好措施避免被病毒傳染的受訪者比例也較前月上升。但儘管整體消費信心回穩，美國民眾在消費的態度仍偏謹慎，75%受訪者表示未來六個月將繼續增加儲蓄，僅有27%願意花費更多在基本生活開銷，願意將錢花在休閒旅遊或償還債務的比例分別只有13%及9%，由於不確定性疫情和經濟不確定性何時才會解除，若有額外的收入多數也將作為儲備資金防患於未然。

另一方面，當被問及若希望民眾增加消費，何種因素將扮演重大關鍵? 有效的新冠疫苗或療法將扮演關鍵要角，獲選比例高達六至七成，反觀僅有25%認為疫情降溫有助提振消費意願。