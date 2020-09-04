名家觀點／塑造永續繁榮的綠色經濟

我們的地球正處於一個轉捩點。新冠肺炎疫情爆發嚴重影響了經濟活動，世界各地工廠、交通運輸及經濟活動暫停造成供應鏈斷鍊、企業營運模式被迫調整及失業率提高等經濟問題。世界各地政府都積極推出各種方案來為經濟注入活水，而我們今天所做的決策都將決定我們自己和下一代的未來。

當我們即將以大筆資源投入經濟振興計畫時，我們必須讓社會去適應未來的經濟及環境。以石化燃料為主的能源生產、交通運輸、建築和製造等經濟活動將在十年內面臨不合時宜的風險，大筆公共經費若投資於此也將成浪費。邁向更好的未來（Build back Better）因此成為國際間務實的政策方針。提供企業紓困方案，並不是幫助其維持現狀或回到從前，而是協助其調整體質，提升競爭力邁向低碳永續經營。經濟振興及相關投資建設也應順應國際趨勢，以低碳低汙染為前提，扶植低碳新興產業，創造綠色就業機會。持續投資高汙染及排碳密集的產業不僅得不到長遠的經濟效益，也危害人類生活。

許多政府及企業都藉此機會加速低碳計畫。微軟公司共同創辦人比爾蓋茲日前提及疫情帶來的災情固然可怕，但若我們不改變排碳軌跡，將來氣候變遷帶來的天災與經濟衝擊將遠比疫情更甚，而現在更應及早布局科學及創新技術以降低溫室氣體排放。

英國政府自今年3月起陸續推出相關具體行動。為了提升潔淨運輸及健康活動，英國政府大興修建自行車道、訂購零碳排公共汽車，並布建電動車基礎設施。人民健康提升，政府更可以省下全民健康支出。我希望台灣能重拾三年前所提的零碳運輸目標，共同為潔淨空氣努力。

能源轉型過程要再加速，英國長期發展布局再生能源，我們有全世界最大的離岸風場，發展出多元產業鏈，也創造出至少7,200個就業機會。目前已有20家相關英國公司在台設立據點，共同為台灣能源轉型和減煤目標努力。

國際能源總署研究發現，若未來三年內投資1兆美元於再生能源，將至少創造出900萬個綠色就業機會。再生能源在許多地區已提供最便宜的電價，預計到2030年幾乎全世界都能享有比燃煤和天然氣更低價的再生能源。台積電近來對再生能源的承諾也為相關產業和亞太區域設立良好的楷模。

極端氣候在各地頻繁發生，台灣面臨更多高溫及豪大雨，我們需要韌性的建設以對抗極端氣候，英國近期致力改善國內的洪患及海岸防護等氣候調適工程，我也希望英國能和台灣在氣候及環境科學上有更多的交流及合作。

最後，財務系統必須支持。英國去年推出綠色金融策略，不僅鼓勵資金投入綠色建設及專案，更強調財務系統自身要具備因應潛在氣候變遷風險及災害的能力。我非常期待看到台灣目前正積極編修的綠色金融白皮書2.0。

英國過去的經驗證實了經濟成長和減碳是可並行的，自1990年至今，英國碳排放降低了43%，經濟卻成長75%。我們今天所做的決策都將決定自己和下一代的命運，希望這次台灣和英國都能把握機會在提振經濟活動同時加速氣候行動，重塑一個永續、具韌性且更繁榮的未來。（作者是英國在台辦事處代表）