經部：台美簽BTA機率很高

經濟日報 / 記者鄭鴻達林于蘅／台北報導
圖／經濟日報提供
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放寬進口美豬美牛是否有助簽署台美雙邊貿易協定（BTA）？經濟部次長陳正祺昨（3）日於行政院會後記者會表示，從美國各界反應來看，估計台美簽署BTA機率很高且會非常快，期待有樂觀成果。

台美關係達到史上最佳，更將舉辦史上最高層級的台美經濟商業對話，是否代表台美洽簽BTA有望搭「特快車」？經濟部長王美花出席部務會議前受訪表示，目前台美之間關係非常良好、合作進度「很快」，在開放美豬美牛進口之後，第一時間美方就有良好、正面的回應，又立刻提到要派遣高層官員來台灣訪問。

陳正祺說，美國是全世界最重要市場，許多國家都盼能與美國簽署貿易協定，美國要與其他國家簽貿易協定，也需經過國內整合過程，而美國內部也一直有支持台美簽署貿易協定的聲音。

陳正祺分析，台美雙邊貿易總額超過2.43兆元，已占我對外貿易逾13%以上，是我重要貿易夥伴，尤其自美中貿易戰供應鏈重整後，台美貿易不斷升溫，也一直成長，去年更成長17%，雙邊投資也在成長。

陳正祺強調，蔡總統做出關鍵性決定（放寬美豬、美牛進口）後，包括一連串的美國政要、學界、財經界人士都正面表示肯定，層級高到連美國副總統彭斯（Mike Pence）都出面表示肯定。

陳正祺表示，台商回流方案已有1.08兆元投資，其中許多是以美國為最終市場，預期台美貿易會持續加溫；在投資部分，美國也是我國外資與技術主要來源，如近期台積電赴美設廠受美國各界矚目，微軟、谷歌、亞馬遜也來台投資，雙方投資都在成長。

不僅如此，台美雙方產業鏈結也更加緊密，如蔡總統提出的六大戰略產業，與美國AI、5G等產業對接。

美豬 美牛 經濟部

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