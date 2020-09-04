愛奇藝條款上路 代理商裁員

經濟部昨（3）日公告「愛奇藝條款」上路，禁止台灣業者代理或經銷中國大陸網際網路視聽服務（OTT TV）及相關商業服務，即日生效。

愛奇藝代理商歐銻銻娛樂也宣布，即日起停止愛奇藝會員經銷業務及品牌代理服務；該公司強調，過去經營一切合理合法因政策變動致業務緊縮，須裁員數十位員工。

歐銻銻表示，公司成立四年多來，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，過去的經營完全合理合法。是政府法令的突然變動，造成數十位員工及其家庭的波動，而非公司有任何違法行為。

為防止愛奇藝以及騰訊等大陸地區網路視聽服務業者在台非法經營，經濟部8月中預告訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，已在9月1日預告期滿，昨日正式上路。

經濟部指出，OTT TV並非開放陸資投資項目，在政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全之虞，與國家通訊傳播委員會（NCC）訂定禁止事項項目表；違者將由NCC依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第86條第4項查處。

依該項條例，NCC可處違法業者5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得限期要求停止或改正，且得連罰。

經濟部說明，北京愛奇藝科技2016年曾申請來台投資設立子公司，但是OTT TV業務並未開放讓大陸地區人民或公司來台投資經營，經濟部並未核准。

經濟部商業司表示，為了防止大陸地區OTT TV（如愛奇藝、騰訊等）透過代理或經銷等迂迴方式在台灣非法經營，行政院跨部會協商後，由NCC擔任OTT TV的主管機關，經濟部依兩岸人民關係條例第35條第2項規定，訂定禁止台灣業者或人民等，提供中國大陸地區之公司在台代理、經銷或從事OTT TV等相關商業行為。