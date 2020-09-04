台美若簽BTA 三大經貿利益浮現

台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）有多重要？經濟部說明三大經貿戰略優勢，首先，美國市場可期，我國貿易有望成長；其次，示範效果誘發歐、日外企投資增加；第三、在全球安全供應鏈重整時刻，台灣將能立身有利位置。

經濟部表示，第一，美中貿易戰帶來國際供應鏈洗牌，台商在全球生產的配置已經出現明顯的挪移，政府推動台商回台投資方案，回台業者多數以美國市場為目標，簽署BTA可望使台灣貿易成長。

根據中經院模型推估，若台灣未來能與美國達成BTA簽署，則雙方解除關稅及服務業障礙後，對美出口將會成長19億美元；其中，主要關稅受益對象依序為機械產品、化學品、鋼鋁、金屬工具、橡膠製品及光學製品（面板）等。

第二，美國是全世界最高標準的市場，也是全世界創新的源頭，若能與美國簽署經貿協定，等於取得了全世界最高標準的認證。包括Google、亞馬遜、微軟等美國先進大廠相繼投資台灣，若能再加上台美BTA，將能增加更多國際大廠對投資台灣的信心。

第三，不僅美國市場商機可期，更將提高世界知名品牌商與我國業者建立安全供應鏈的意願，台灣就能在全球供應鏈重組布局的時刻，躋身最有利的經貿戰略位置。