NCC辦公聽會 砲聲隆隆

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（3）日舉行「網際網路視聽服務法」草案第一次公聽會，與會發言者不分國內外廠商，一面倒批評NCC法令管太多、扼殺OTT TV業者生存，台北市美國商會還特別派代表砲轟NCC的作法，電信業者也反對要負起審查客戶內容的責任。

國內OTT TV業者抱怨，政府應該鬆綁對本土影視音業者的管制，先去抓盜版非法網站，不用為了打死愛奇藝，特地設計一套法律管合法業者，要登記還要揭露營業秘密資料。

不過，為了趕走愛奇藝，部會忙表態，經濟部同時公布行政命令，提前禁止愛奇藝，NCC做為主管機關卻還在立法，顯得很尷尬。

經濟部昨天上午公布「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正項目，並且「馬上生效」，禁止國內企業或個人或相關單位對中國大陸OTT TV提供中間服務或商業服務。

NCC官員自我安慰：「謝謝經濟部替我們解除立法壓力。」坦言設計了一年半的法規，不如改成行政命令「OTT TV登記管理辦法」，比較容易發布。

代理愛奇藝的歐銻銻娛樂因經濟部規定生效，立刻「違法營運」，歐銻銻娛樂董事長范立達表示，即日起停止對愛奇藝的代理銷售業務，後續衍生的客服問題「只好找NCC或經濟部，因為我們處理就違法了」。

衛星廣播電視公會祕書長陳依玫說，打擊非法要重於管理合法，現在最大問題是盜版。結果NCC立的專法草案都不管盜版、只管合法，既然又能禁網路、又能擋服務，應該拿來阻擋盜版。

台北市美國商會數位經濟委員會代表楊牧軒直言，反對NCC修法要求業者公布屬於營業機密的營運數據。他指出，立法過程希望NCC多聽取業界意見，達成共識再推法律。

電信協會副秘書長劉莉秋則指出，NCC立法，連電信業者都要管客戶傳輸內容要合法，這不符合電信網路業者營運的原則，且隨便阻擋合法內容，會造成與消費者之間的合約糾紛，呼籲主管機關三思。