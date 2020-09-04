趕陸資OTT 幫得到本土業者？

經濟部與國家通訊傳播委員會（NCC）爭相以法規趕走原本就沒有「進入」台灣、以代理模式在台發展的大陸OTT TV。但立法和執行過程，府院與部會都像鴕鳥，認為「趕出去」就可以避免大陸的文化侵略。

然而，網路開放時代，打開YouTube就能看到央視頻道，打開電視就看到各台播放陸劇、韓劇，愛奇藝不能在台灣經營，也不能改變台灣被各國戲劇「文化入侵」的問題，政府還是沒有吸引閱聽眾「回流」的理由。

台灣文化內容產業與亞洲各國的差距已成為事實。近年來韓劇在國家力量扶助下，席捲亞洲，接著陸劇也大量透過OTT TV進入台灣市場，但台灣的視聽視訊產業長期苦於法令管制與資金不足，呼籲法規鬆綁與抓盜版多年，經濟部、文化部和NCC都推託做不到。

然而，談到要打愛奇藝，經濟部與NCC立刻展現全面防堵合法影音內容的技術和能力。無怪台灣業者要批評政府，既能禁網路、又能禁服務，卻不能提供台灣業者更多幫助。

愛奇藝在台灣已無法有任何行銷作為，但網路無國界，消費者只想要追劇或看免錢的盜版，依然可以自由連線到境外收看，徒增台灣網路聯外負擔，減少在台灣本地的稅收。府院滿足了「趕走陸資OTT TV」，但法令不鬆綁、內容不加強，對台灣內容與影視、網路產業來說毫無意義。