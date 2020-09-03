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離岸風電爭議德商指「飛安是假議題」 民航局強硬回擊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
麗威離岸風機影響桃機飛安，經濟部能源局駁回籌設許可。圖為桃園機場北跑道上正被拖行的航機，遠方是現有的台電風機。聯合報系資料照片
麗威離岸風機影響桃機飛安，經濟部能源局駁回籌設許可。圖為桃園機場北跑道上正被拖行的航機，遠方是現有的台電風機。聯合報系資料照片

北台灣第一座離岸風電德商達能能源規畫在桃園設置麗威風場，上周遭能源局駁回籌設許可。達德不滿民航局飛安為由阻擋開發，今大動作提出11項「證據」指控「飛安是假議題」，呼籲經濟部介入協調。民航局也強硬回擊，桃機每年5000萬人次進出，飛安絕非假議題。

民航局說，桃機每年旅客進出量接近5000萬人次，攸關5000萬旅客生命財產安全的飛安，絕非假議題；業者所執行航空研究亦證實風機對機場飛安確實有影響，業者選擇「忽略」風險的態度令人遺憾，但維護飛安的立場不會動搖。身為政府一份子，和國人一樣歡迎外國朋友來台投資，一起參與台灣的能源轉型，但對這個申請案，事關數千萬國人與外籍旅客進出台灣的生命安全，絕不能選擇忽略已可預見的可能風險而逕自同意。

民航局說，在桃機附近設置風機，有影響目視進場等飛航作業飛安疑慮。麗威籌備處於2015年徵詢意見時，民航局即清楚表明立場，2016年中，亦主動邀請業者溝通，說明相關考量，建議優先考慮其他場址。經濟部能源局等機關同年起陸續徵詢意見，民航局均表達「不宜設置」立場。後因麗威多次陳情，且考量綠能是重要國家政策，民航局同年10月同意麗威所請，由麗威進行航空研究。如研究結果經第三方獨立驗證後，確認不影響飛航安全及機場營運，或相關影響可徹底有效排除，民航局方可例外處理，否則無法在研究結果出爐前出具同意函。

民航局說，2015年10月至今，已23度宣示桃園機場外海不宜或不應設置離岸風機之立場，其中16次宣示對象為麗威公司，另7次為向能源局、環保署與內政部海審會表達本局立場。捍衛飛安之立場一貫，絕非無預警。

民航局說，麗威籌備處研究報告經民航局兩度要求補正後，今年3月提出最終研究結果。民航局6月邀集學者專家審查後，因研究缺乏系統化評估與驗證，且顯示風場對通訊、航管、氣象等相關設備確實有影響，卻未提出具體有效之緩解措施，6月22日向能源局表達「不應設置」意見。8月7日亦再度函復麗威，表達不應設置立場。

民航局說，風場對機場影響，國際間均以個案方式來評估。桃機周邊自2006年至2015年，陸續設置了46座陸上風機，這些風機僅三座略高於100公尺且採線性排列，與麗威風場高度達近200公尺，且不規則分布於近6000公頃範圍的風場，兩者不可類比。麗威於報告中所提風險，毫無具體有效緩解措施或選擇忽略，如今援引國內陸上風機或國外海上風機案例，完全忽略了確保飛安的根本問題。

民航局說，麗威風場位置並不在禁限建範圍內，但對飛航作業與雷達確實有影響。業者所做航空研究結果，亦顯示風機確實對飛航與雷達造成負面影響。

民航局 飛安 桃園機場

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