大同市場派：「怒批趙安」乙文 非本公司發表言論

新大同、欣同今晚聲明指出，今天有媒體刊出「大同市場派怒批趙安」乙文，非本公司發表言論，本公司對大同（2371）法務長趙安作為雖不認同，但尊重各自立場不同，絕不做如此內容的評論。

新大同、欣同的聲明全文如下：

1.本公司獲准召開大同公司股東臨時會，於今天下午二時召開記者會説明籌辦情形及進度；承蒙社會大眾關心及眾多媒體到場指導，至為感激；本公司持續接受監督，務求辦好此次股臨會，以不負各界重託。

2.本公司關於與大同公司的相關事務如有評論，俱採具名方式以示負責；經查今天有媒體所刊出「大同市場派怒批趙安 下午説明臨股會10月21日召開事宜」乙文，並非本公司發表言論，本公司對大同法務長趙安作為雖不認同，但尊重各自立場不同，絕不做如此內容的評論。

3.因為刊登標題連結本公司下午記者會，會遭誤會文內言論是本公司所為；特此澄清，以正視聽！並嚴正聲明：日後相關報導內容如無本公司具名者，皆非本公司言論，本公司堅決反對匿名者所投遞、表達不當言論。

大同市場派羅德公司亦發出聲明，全文如下：

針對大同公司股東臨時會召開等相關事宜，羅德公司均依照主管機關經濟部的決定處理。有關媒體今日報導「大同市場派怒批大同公司法務長」的內容，與羅德公司無關。羅德公司期盼參與公正、公平、公開的大同股臨會，相關聲明以本公司委任的林奕辰律師發言為準，請外界勿為「市場派人士」所誤導。