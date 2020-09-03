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大同：新大同與欣同召開股臨會 有二大問題

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

針對大同（2371）公司市場派的欣同、新大同今(3)日記者會，說明定於10月21日召開大同股東臨時會；大同公司回應如下：一向重視所有股東權益，亦尊重小股東經合法申請，有召集股東臨時會權利。但本次經濟部核准新大同與欣同召開臨股會，有二大問題：

1、本公司董事會順利運作時，二公司以公司法173條第四項申請，經濟部核准，是不符原法律規定。本公司已依法提出訴願。

2、鄭文逸嚴重違法的炒股已被重判13.5年； 鄭文逸實際控制的新大同與欣同是其炒股的法人群組，二公司被核准召集臨股會，無異承認鄭文逸得保有其炒股犯罪所得，並以該股票贓物行使股東會召集權，提名權，對國家法制是個極大的衝擊與挑戰。大同嚴正籲請經濟部撤回准許二公司召開臨股會原處分。

大同 股東臨時會 經濟部

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