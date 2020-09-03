BTC委員提四大總體建議 沈榮津允提行動方案與配套

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今（3）日提出四大總體建議，為「布局下世代多元人才」、「建立管理與發展並重之法規環境」、「建構精準健康大數據基盤」、「發展具國際競爭力之科技研發」，並盼以精準防疫為標竿，建立未來精準健康平台。行政院副院長沈榮津當場允諾，會督促相關部會提出具體行動方案與配套。

行政院科技會報辦公室主辦的BTC今日來到第三天，在最後一日的議程中，由BTC委員們舉辦閉門會議，進行分組報告、綜合討論、會議總結與幕僚工作會議等，最後由委員代表張鴻仁代各委員提出本次BTC的總體建議。

張鴻仁報告總體建議，在「布局下世代多元人才」方面，第一，建議跨部會合作，依產業需求及未來發展具體規劃人才培育機制，涵蓋生醫工程、生技、多元農業、財經、投資、 國際行銷等。此外，也超前部署精準健康產業所需人才，如開設國際化行銷課程與人才專班，提升智慧醫材國際品牌相關專案等。

第二，是建立資通訊（ICT）與生醫「產產學」共創的多元人才培育機制，落實學研成果衍生成立新創公司，活絡生醫人才投入產業；第三，研提「人才」與「人力」再塑具體措施，培育次世代台灣精準健康產業所需人力資源、彈性的教育制度、反映社會及產業需求、加強學用專精，協助培養多元人才，如臨床、法規、 跨領域人才。

第四，因應少子化造成的產業人力短缺危機，建議重新定義「老人」年齡，善用初老（如65歲至74歲）人力，並推動全齡精準健康，減少需被⻑照的人口；第五，精準健康的科技及產業發展非常快速，目前醫療相關證照人員難以符合產業科技實務需求，建議衛福部增設訓練及考證項目，放寬參與人員資格，以加速提供所需人才。

在「建立管理與發展並重之法規環境」方面，第一，應讓法規管制與產業發展並重，例如精準健康、智慧醫療、遠距醫療等相關法規的訂定，採用衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准的國產智慧醫材，健保給付的配合，改善審查時效等。

第二，建立前瞻性法規思維，審查應具緊急應變彈性，並強化智慧醫療審查監理能量，以輔導跨域產品研發上市；第三，對參與創業的技術人才如臨床醫師等之法規予以鬆綁，培養其跨領域之能力與視野，並與國際接軌，期能確保此新興產業永續發展。

在「建構精準健康大數據基盤」方面，第一，為完善精準健康產業，政府需提出相對應得法規調整，包括「鼓勵且具誘因的法規」與「非管制為主的法規」，以激勵台灣人才及資金，積極投入台灣精準健康產業的發展。

第二，支持《生技新藥產業發展條例》的修訂，以延⻑實施年限，並擴大其領域範圍，其適用範圍，例如數位醫療、精準醫療、其他新興生技醫藥產品等，應具體明確，以利提供合理租稅優惠，並建立產業投入的誘因。

第三，開放數據複合使用的相關法規，包含對國內Biobank data、 健保資料庫的資料及個資法鬆綁；針對分散及異質多元的生活型態行為資料，透過國際級驗證場域，測試串接不同機構間的大量生活型態數據;串聯回溯性資料與前瞻性資料，開放讓產官學研運用，跨域合作推動產業創新，以達成 BIO+ICT 創新的商業模式。

第四，產官學研參與大數據及資料庫的產生及應用，包含應建立明確監管機制，並強化資安管理、明訂去識別化的定義與方法，以及數據使用方式等，降低數據應用潛在風險；要求產出標準一致性，及參與單位的公平性，以利於產業推動。

在「發展具國際競爭力之科技研發」方面，包含第一，建議國發會主動精選具國際影響力之項目，積極投資以促成具規模及國際競爭力之公司；第二，為發展下一代關鍵生物製造技術如疫苗及蛋白質藥物等， 建議籌組PPP聯盟，催生國際級生物製造大廠。

第三，鼓勵國內法人基金積極投資生技產業，並鬆綁資本市場法規；第四，成立由⺠間產業主導的國家級投資公司；第五，加強支持現有法人單位在新藥、醫材及疫苗開發的技術服務能量，協助完備一條龍之產業鏈。

第六，發展智慧醫療需要跨界合作，建議政府推動先進智慧醫療特區，以提供國內產學研醫的共同實驗場域，並促成醫學 中心與科技業共創智慧醫療整合新事業。

第七，為建置跨領域整合智慧科技與精準健康生態系，在現行法規之下，運用既有相關聚落持續推動試驗場域，若有法規調適需求，未來建立相關監理沙盒試驗條例，以銜接相關之國際市場。

第八，建立保障國家重要戰略物資供應制度，思考如何將策略的藥品與醫材由國內醫療體系優先採用之制度；第九，建立明確運作機制以鼓勵我國醫院使用本國研發藥品與醫材，協助推廣台灣創新產品走向國際。

沈榮津致詞表示，對於本次會議共識，行政院後續會督促相關部會，從法規調適、人才培育、科技創新、環境建構等面向，通盤考量規劃，提出具體行動方案與配套措施。

沈榮津強調，如同行政院長蘇貞昌常說的「有政府，會做事」，政府要用對的方法做對的事，並強化跨部會間合作，讓政府施政有效銜接產業需求，促使產業發展更具國際競爭優勢 。