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愛奇藝被封殺代理商要裁員? 北市勞局：未接獲通報
經濟部今正式禁止愛奇藝在台運作，代理商歐銻銻娛樂首當其衝，稍早也發出聲明，宣布即日起停止愛奇藝會員經銷業務、放棄品牌代理，並計畫裁掉數十名員工。對此，北市勞動局受訪表示，目前未接獲資遣、大解通報，將發文行政指導，密切關注後續情況。
勞動局就業安全科長施貞夙表示，愛奇藝在台無設公司，只有經銷商，截至今年6月，歐銻銻娛樂共有108位員工，今年2月曾資遣1位、7月資遣3位，理由皆為不適任，目前還沒接獲大解、減班休息、資遣通報，但看起來不會一次全部停業。
施貞夙表示，從公司聲明看來，可能是要內部重整，也可能會代理其他品牌，現在也有消費會員權益要處理，預估不會這麼快，若公司不打算經營，以公司員工計算，單日資遣超過20人就要走大量解僱，需於60天通報勞動局，若只是先部分資遣人力，則要在資遣日前10天完成通報，將主動發公文行政指導，向公司說明行政流程。
經濟部預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項」，將代理或經銷中國OTT相關商業服務納入禁止範圍，今天正式公告。愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂首當其衝，歐銻銻娛樂也發聲明，強調過去4年多合法合理營運，無奈經濟部之決定，即起將停止會員經銷業務，並放棄品牌代理，面對業務緊縮，也將裁員數十人。
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