經濟部公告禁止代理愛奇藝 NCC得收拾善後

經濟部今（3）日立刻公告相關法規，禁止台灣企業或個人代理中國OTT TV，給了主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）一個措手不及。歐銻銻娛樂董事長范立達表示，政府既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，即日起停止代理愛奇藝服務。他也坦言，因為業務縮減，會有必要的數十人裁員計畫，這是因為政府法令的變更，歐銻銻也很無奈。

被問到未來客服或相關的消費問題，范立達說，可能得找NCC或經濟部了，「再處理我們就違法」。NCC官員私下表示，上午還在進行網際網路視聽娛樂服務法草案的公聽會，經濟部就馬上丟出「即日生效」的行政法規，很不尊重NCC，也讓NCC要趕快研究處理後續的問題。

歐銻銻娛樂也在官網聲明，聲明如下：

歐銻銻娛樂是一家依據中華民國法律成立的公司，四年多來，我們謹遵每一條法律的規定，從不逾越。在今天以前，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以，我們和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。

今天，經濟部既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，身為台灣企業，我們雖感無奈，但仍必須遵守。

歐銻銻娛樂宣布，從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

面對相關業務的緊縮，歐銻銻娛樂勢必得面對一波裁員的痛苦決定。造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。

我們要強調，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。我們對經濟部的禁令完全無法理解。

我們承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底，我們鼓勵這群熱愛愛奇藝的會員們繼續享受VIP會員的專屬權益，但如果收視權益受到影響，我們也一定妥善解決。