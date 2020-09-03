快訊

長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

經濟部公告禁止代理愛奇藝 NCC得收拾善後

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

經濟部今（3）日立刻公告相關法規，禁止台灣企業或個人代理中國OTT TV，給了主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）一個措手不及。歐銻銻娛樂董事長范立達表示，政府既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，即日起停止代理愛奇藝服務。他也坦言，因為業務縮減，會有必要的數十人裁員計畫，這是因為政府法令的變更，歐銻銻也很無奈。

被問到未來客服或相關的消費問題，范立達說，可能得找NCC或經濟部了，「再處理我們就違法」。NCC官員私下表示，上午還在進行網際網路視聽娛樂服務法草案的公聽會，經濟部就馬上丟出「即日生效」的行政法規，很不尊重NCC，也讓NCC要趕快研究處理後續的問題。

歐銻銻娛樂也在官網聲明，聲明如下：

歐銻銻娛樂是一家依據中華民國法律成立的公司，四年多來，我們謹遵每一條法律的規定，從不逾越。在今天以前，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以，我們和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。

今天，經濟部既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，身為台灣企業，我們雖感無奈，但仍必須遵守。

歐銻銻娛樂宣布，從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

面對相關業務的緊縮，歐銻銻娛樂勢必得面對一波裁員的痛苦決定。造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。

我們要強調，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。我們對經濟部的禁令完全無法理解。

我們承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底，我們鼓勵這群熱愛愛奇藝的會員們繼續享受VIP會員的專屬權益，但如果收視權益受到影響，我們也一定妥善解決。

愛奇藝 經濟部 NCC

延伸閱讀

NCC立法打傷台灣OTT TV 業者一面倒砲轟「少管」

愛奇藝、淘寶遭鍘 賴士葆：蔡政府當川普馬前卒聰明？

禁代理愛奇藝 國台辦提醒：台灣對陸順差已逾700億美元

愛奇藝條款上路 陸專家：台灣經濟將難得到大陸活水

相關新聞

經濟部正式公告「愛奇藝禁止條款」上路 即日生效

為防止愛奇藝以及騰訊等大陸地區網路視聽服務業者在台非法經營，經濟部日前預告訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，...

天下CSR一百強出爐！後疫情時代投資主流：ESG

後疫情時代，強調社會責任的ESG投資大爆發，剛出爐的「天下企業CSR公民獎」榜單，預示企業永續四大趨勢。而今年令人最有感的重點，非「地方創生」莫屬。

OTT專法爭議多 業者批：想要愛奇藝死不用浪費時間

NCC今（3）日召開「OTT專法草案」公聽會，業者出席踴躍、砲火隆隆，更有業者重批「如果只是想要愛奇藝死，根本不需要浪費...

NCC立法打傷台灣OTT TV 業者一面倒砲轟「少管」

國家通訊傳播委員會（NCC）今（3）日針對網際網路視聽服務法草案，進行第一次公聽會，結果與會發言者不分國內外業者，一面倒...

「紓困3.0」啟動！2天46家廠商申請 貿易服務業最多

「紓困3.0方案」正式啟動！根據經濟部統計，自9月1日開始受理申請，二天來在薪資及營運資金補貼部分，以貿易服務業申請案最...

柯拔希：拚台美BTA 有利外銷

台灣機械公會理事長柯拔希昨（2）日表示，台灣要走出去，與各國洽簽自貿協定（FTA），才能擴大包括機械設備等產業的外銷。

名家觀點／拒絕服貿2.0版…由愛奇藝條款談起

日前各媒體報導，經濟部為防止愛奇藝以及騰訊等大陸地區網路視聽服務業者，在台非法經營，日前預告訂定「在台灣地區從事商業行為...

台美經濟商業對話 「愈快愈好」

美方日前提出「台美經濟商業高階對話」，可能在近兩個月內展開。經濟部長王美花昨表示，今年底應可召開，談論議題如經濟、能源，...

生技人才培養…業者建議採台積模式

研華董事長劉克振昨（2）日在「行政院生技產業策略諮議委員會議」（BTC）建議，目前台灣智慧醫療事業都是小規模，在促成醫學...

生技條例翻修 觸及租稅優惠

經濟部技術處代理處長林德生昨（2）日表示，新版《生技新藥產業發展條例》擬納入再生醫療、精準醫療、數位醫療等；至於業者期待...

國旅補助見底 財源快斷了

近三年國人可以用極少費用，甚至不必花一毛錢，就能爽玩國旅的情況，到明年恐怕就沒有了。因為補助國旅最重要的觀光發展基金，到...

農地工廠通緝令 經部出手

農地工廠通緝令來了，經濟部昨（2）日公告訂定「非屬低汙染之既有未登記工廠轉型、遷廠或關廠及輔導期限處理原則」，並自即日生...

熱門新聞

友達董座：面板供應非常緊張 客戶催貨每天「問候」

勞保費率明年調升至11.5% 勞工每月多付24至46元

微軟與鴻海權利金訴訟和解 將開啟新合作關係

英特爾凌晨發表最新筆電處理器 Tiger Lake 眾業者相挺

家人間移轉房產 當心「雙稅」

鴻海與微軟和解 劉揚偉：會陸續看到雙方合作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。