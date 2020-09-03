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NCC立法打傷台灣OTT TV 業者一面倒砲轟「少管」

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（3）日針對網際網路視聽服務法草案，進行第一次公聽會，結果與會發言者不分國內外業者，一面倒批評NCC法令管太多、扼殺OTT TV業者的生存。台北市美國商會也罕見地派代表指出，希望政府「多溝通、達成共識」，反對政府要求國際業者要登記並報告相關營運數字，國內OTT TV業者更希望政府應該對本土影視音業者的管制鬆綁，優先去抓盜版非法，反對要合法業者登記並揭露營業秘密資料。

台灣本土業者也吐苦水，指責NCC官員態度傲慢，當業者來詢問法條相關定義，官員「要我們把法條看完」，業者說「官員也是領納稅錢」，不懂為何對台灣業者如此無禮。

網際網路視聽服務法（OTT TV專法）在府院關注下成立，被視為「趕走愛奇藝」的代表法令。代理愛奇藝的歐銻銻娛樂董事長范立達說，政府無需疊床架屋的管制，對新興服務應該鼓勵支持，他批評政府對大小規模的業者定義非常不明，不管YouTube也管不了愛奇藝，「難道要管Netflix？」

台北市美國商會代表也代表組織內的數位經濟委員會等單位提出反對意見。美國商會直言「理解」政府機關面對的壓力，但法令中要求業者公布會員數、點閱率等數字，已經明確涉及業者營業機密。另外，法令中許多文字的定義不明，應該與業者多做溝通。對於國內的資料中心、電信與網路業者依法也可能不准提供部分業者服務，美國商會認為網路服務業者並不負有審查的義務，NCC不應將法律執行工作交給相關的業者。

DMA協會策略長邱繼弘是台灣早年就從事數位行銷的代表人物，在網路業也有一定名聲。他昨天直言，NCC立專法只是浪費時間。他說，臉書、Google、Twitch都可以付錢給使用者製作內容，但法令也不敢管這些業者，最後台灣用戶依然被「文化侵略」。政府要求DMA的會員不要下廣告給盜版業者，結果台灣業者都活得辛苦，廣告費都被Google和Facebook給賺走。他批評如果政府只是要愛奇藝死，比照美國立法令趕走抖音就好。

邱繼弘指出，多年前政府也是為了要擋大陸業者，要求遊戲業者做資安檢查，結果台灣業者幾乎難以生存，但大陸業者、美國業者還是活得好好的，政府法令只是搞垮了台灣業者。

LINE TV則表示自己還在生存，努力做節目，不知道現在立法令要規管什麼？規管的標準也看不出「大、小」業者的差別，如果大家都保持小規模，沒有人想要投資內容，希望政府自律優於管制。

NCC 愛奇藝 美國商會

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