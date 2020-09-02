企業人力需求將淨增2.8萬人 這兩類工作聘僱機會最多

勞動部今（2）日發布今年第4季人力需求調查結果，因國內新冠肺炎疫情控制得宜，並且催化「遠距商機」及「宅經濟」，加以政府推出多重振興方案，激勵國人消費意願，致企業增僱員工需求增加，預估10月底較7月底的人力需求人數淨增加2.8萬人。

值得注意的是，10月底前企業增加聘僱，主要集中在組裝人員及技術員，合計將增聘近1.7萬人。

勞動部調查指出，若與今年7月底相較，10月底工業部門預計人力需求淨增加1萬5,522人，服務業部門淨增加1萬2,849人。

若進一步觀察按行業別，以製造業人力需求淨增加1.4萬人較多，其中電子零組件製造業淨增加3,000人、電腦電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業均淨增加2000人；服業方面，批發及零售業淨增3,487人，住宿及餐飲業淨增1,902人。

若按職類別觀察，與今年7月底相較，10月底各職類預計人力需求以「技藝、機械設備操作及組裝人員」淨增加1萬368人較多，「技術員及助理專業人員」淨增加6,604人次之，服務及銷售工作人員、專業人員亦分別淨增加4,367人、2,947人。

勞動部分析，疫情及伴隨而來之邊境管制措施限縮各國經濟活動，影響全球經濟成長，惟國內疫情控制得宜，生產活動如常，且疫情亦催化「遠距商機」及「宅經濟」，帶動半導體、資通訊及5G應用持續升溫，電商、外送平台、電玩遊戲等亦蓬勃發展，加以政府推出多重振興方案，激勵國人消費意願，致企業增僱員工需求增加。

值得注意的是，勞動部調查顯示，10月底較7月底的人力需求人數淨增加2.8萬人；但若和去年同期聘僱淨增加3.6萬人，仍相差約8,000人，反映目前就業市場仍未回復到疫情前水準。

勞動部調查指出，今年10月底較7月底企業增加人力原因以「退離者之補充」占32.4%最多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占32.0%次之，「長期缺工」占14.2%居第三。

為了解10月底就業市場人力需求情形，勞動部於7月20日至8月7日就員工規模30人以上事業單位辦理「109年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3062家。