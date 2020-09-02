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愛奇藝幾天內變「境外」消費者爭議仍等跨部會協調

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

經濟部將在3日公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，禁止台灣業者或個人對中國OTT TV業者提供代理、經銷，或其中間投入或相關商業服務。代理愛奇藝的歐銻銻娛樂坦言，此行政命令比國家通訊傳播委員會（NCC）的網際網路視聽服務管理法（OTT TV專法）的影響更大。例如愛奇藝原本租用的內容傳遞網路（CDN）服務違法，消費者連到境外收看影音時，衍生網速變慢或消費爭議無法服務客戶。

但NCC表示，相關消費者權益保護，要等跨部會會議討論。但如果看影音的速度變慢到底要歸咎是台灣網路業者、還是境外的愛奇藝，NCC副主委翁柏宗則認為「愛奇藝應該多增加伺服器容量」。

經濟部今天表示，9月3日是「公布」行政命令，「尚未生效」。但根據中央法規相關規定，行政命令公布之日起三天內生效，換言之，即使3日當天不生效，9月5日也自動生效。愛奇藝的代理經營模式馬上違法，歐銻銻娛樂也將「依法」無法服務台灣民眾。

歐銻銻娛樂表示，3日會參加OTT TV專法公聽會，但經濟部的行政命令影響最大，因為連「商業服務」也在禁止行列內，規定相當嚴格；最近也嘗試了解有沒有緩衝的機會，最糟就是退款，歐銻銻娛樂公司本身可能裁員。

愛奇藝 經濟部 OTT

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