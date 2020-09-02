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經濟解析／NCC與經部忙表態反愛奇藝 消費者權益放一邊

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
NCC強調，禁止項目生效後，愛奇藝會員將變成跨境消費，不會下架、封網，更不用翻牆。 聯合報系資料照片
NCC強調，禁止項目生效後，愛奇藝會員將變成跨境消費，不會下架、封網，更不用翻牆。 聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）3日就「網際網路視聽服務管理法」草案（OTT TV專法）舉辦公聽會，討論未來如何管制OTT TV服務。但經濟部也搶著在3日公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，禁止台灣業者或個人對中國OTT TV業者提供代理、經銷，或其中間投入或相關商業服務。NCC、經濟部爭相對「趕走中國OTT TV業者」表態，結果把台灣消費者權益都放在一邊。

兩部會矛盾有兩點。第一，若經濟部公布相關禁止項目修正草案的行政命令，代理愛奇藝的歐銻銻娛樂，恐將在幾天內就成為「違法業者」，馬上無法提供代理服務；但NCC作為主管機關，對後續的消費者爭議或衍生的問題該怎麼處理，還得召開跨部會會議協調。

第二，根據部會協調的結果，NCC才是未來OTT TV的主管機關，但經濟部現在越俎代庖，提前用幾行行政命令規定好台灣人民或企業不得提供大陸OTT TV各種服務，連NCC都不懂其定義。NCC官員私下表示，經濟部現在管很大，NCC只能挨罵。

據了解，愛奇藝代理商歐銻銻娛樂上周拜會NCC官員，問到「經濟部法令何時生效」、「經濟部規定中間投入或相關商業服務是什麼」，NCC官員都表示要再研究、不清楚，要進行跨部會協調。資通訊產業界也一頭霧水，電信、網路、機房業者不懂是NCC的專法重要，還是經濟部的行政命令比較大。

NCC副主委翁柏宗今天還表示，「中間投入或相關商業服務」也包括網路影音服務重要的內容傳遞網路服務（CDN）。業界人士表示，如果經濟部用行政命令就將CDN列在管制範圍內，NCC的專法就形同虛設，不用當OTT TV或電信網路平台主管機關，「因為經濟部都幫NCC規定完了」。影視與台灣OTT TV業者則擔心，OTT TV專法通過後，管不到境外的愛奇藝，也不能管YouTube，但管遍了在台灣落地的OTT TV業者。

NCC 經濟部 OTT 愛奇藝

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