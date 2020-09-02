就業市場好轉？Q4人力需求增2.8萬人 製造業最缺

勞動部今發布「109年第3次人力需求調查」，調查結果指出，今年Q4人力需求淨增加2.8萬人，其中以製造業人力需求增加最多，批發及零售業次之，再來是住宿及餐飲業。勞動部分析，主要因台灣疫情控制得宜，且疫情催化了遠距商機及宅經濟產業，進一步帶動半導體、資通訊及5G應用持續升溫，加上政府推出多重振興方案，刺激民眾消費意願，事業單位才在Q4有增僱員工的需求。

為了解109年10月底就業市場人力需求情形，勞動部於7月20日至8月7日就員工規模30人以上事業單位辦理「109年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3062家。

勞動部統計處處長梅家瑗指出，依照調查結果，事業單位Q4預計增加人力者占20.1%、減少人力者5.3%、人力需求不變者67.9%、無法預估者6.6%；需求人數預計増加4萬人、減少1.1萬人，淨增加2.8萬人。

其中，工業部門預計人力需求淨增加1.6萬人，服務業部門淨增加1.3萬人，若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1.4萬人較多，包括電子零組件製造業淨增加0.3萬人、電腦電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業均淨增加0.2萬人，批發及零售業淨增0.3萬人次之，住宿及餐飲業淨增0.2萬人再次之。

根據調查，Q4各職類預計人力需求以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加1.0萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加0.7萬人次之，服務及銷售工作人員、專業人員則分別淨增加0.4萬人、0.3萬人。

梅家瑗表示，事業單位增加人力原因主要為「退離者之補充」、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」及「長期缺工」。