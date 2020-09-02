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勞保費率明年調升至11.5% 勞工每月多付24至46元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部將啟動勞保年金改革，採溯及既往，133萬退休勞工受到影響。 報系資料照
勞動部將啟動勞保年金改革，採溯及既往，133萬退休勞工受到影響。 報系資料照

勞保普通事故保險費率目前為10%，每兩年調升一次。明年明年1月1日起，將再調升0.5個百分點，達到10.5%，加上就業保險1%，明年勞保費率將為11.5%。

勞保普通事故保險費率調升，勞雇負擔跟著增加。若按明年勞保投保月薪分級表計算，明年勞工每個月還得多負擔24至46元，雇主為則須為每名勞工多負擔84至160元。

勞保普通事故保險和就業保險每個月的保險費用，勞工、雇主及政府的負擔比為2:7:1。

明年基本月薪將從目前23,800元調升到24,000元，明年勞保費率再調升0.5個百分點，勞工每月勞保保費多增加24元，雇主每個月要為適用該級距勞工多負擔84元。

若以勞保投保薪資最高級距45,800元計算，明年勞保費率再調升0.5個百分點，勞工每月多負擔46元，雇主每月要為適用該級距勞工多負擔160元保費。

依據《勞工保險條例》規定，勞保費率（含就業保險費率1%）上限為13%。勞保費率達到10%時，普通事故保險費率後續將每兩年調升0.5個百分點，直到普通事故保險費率加上就業保險費率達到上限13%。上一次勞保普通事故費率調升在2019年元旦，由9.5％調升為10％。

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