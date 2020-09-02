勞動部調查：第4季人力需求仍淨增加 製造業需求最強

勞動部今（2）日公布今年第三次人力需求調查結果，和7月底相比，10月的人力需求淨增加2.8萬人。按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1.4萬人較多。

為了解10月底就業市場人力需求情形，勞動部於7月20日至8月7日就員工規模30人以上之事業單位辦理「109年第三次人力需求調查」，回收有效樣本計3,062家。

各事業單位10月底較7月底預計增加人力者占20.1%、減少人力者5.3%、人力需求不變者67.9%、無法預估者6.6%；需求人數預計増加4.0萬人、減少1.1萬人，淨增加2.8萬人。

10月底較有7月底，工業部門預計人力需求淨增加1.6萬人，服務業部門淨增加1.3萬人。按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1.4萬人較多（電子零組件製造業淨增加0.3萬人、電腦電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業均淨增加0.2萬人），批發及零售業淨增0.3萬人次之，住宿及餐飲業淨增0.2萬人再次之。

按職類別觀察，以技藝、機械設備操作及組裝人員人力需求淨增加1.0萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加0.7萬人次之。