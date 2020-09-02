彭双浪：智慧城市線上展吸引118個國家地區約2.5萬上網
台北市電腦公會理事長彭双浪今（2）日「2020智慧城市線上展(Smart CityOnline)的開幕暨頒獎典禮」活動時宣布，已經有118個國家，約2.5萬專業人士上網，瀏覽網站達21萬次以上。
彭双浪致詞時表示，由於「新冠疫情COVID-19」的影響。原先計畫將往年在3月舉辦的展覽，推遲到7月初舉辦。全球因疫情實施「邊境管制」但各國及各城市推動城市的建設」與經濟的發展·是不能停下來。因此 在共同主辦單位的支持下，公會積極規劃的「2020 智慧城市線上展Smart CityOnline」，今天正式向全球揭幕・預計第一階段到今年年底12月31日止明年3月智慧城市展將有實體展結合線上方式共同展出。
從7月1日展開廠商及產品解決方案募集以來，截至目前已有300家廠商完成展出作業，募集352個解決方案;設立19個國内外政府（含英國及日本福岡市）及企業主題館；並邀請到43個國際城市參與City-Page活動,透過線上分享建置智慧城市的經驗。展出的廠商及產品解決方案，目標朝募集全球1,000個智慧城市解決方案前進。預計年底前辦理60場論壇，已舉辦17場-其中英文論壇13場；全年預計辦理800場廠商媒合會，也舉辦超過200場次。期許智慧城市展成為全球智慧城市解决方案最重要的平台。
彭双浪說，原先預計希望有全球55個國家地區2500位國際專業人士參與線上展活動,在經濟部及外交部的大力支持,截至今天已有118個國家地區,約25萬專業人士上網,瀏覽智慧城市展網站達21萬次以上其中有六成為國際專業人士（約1.5萬人），遠遠超過去年(2019)體展的50個國家地區2061位國際專業人士參與。期盼在政府與產努力下，協助產業創新轉型,台灣成為智慧國家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言