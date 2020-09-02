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彭双浪：智慧城市線上展吸引118個國家地區約2.5萬上網

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
台北市電腦公會彭双浪表示，智慧城市線上展吸引118個國家地區約2.5萬上網。記者李珣瑛／攝影
台北市電腦公會彭双浪表示，智慧城市線上展吸引118個國家地區約2.5萬上網。記者李珣瑛／攝影

台北市電腦公會理事長彭双浪今（2）日「2020智慧城市線上展(Smart CityOnline)的開幕暨頒獎典禮」活動時宣布，已經有118個國家，約2.5萬專業人士上網，瀏覽網站達21萬次以上。

彭双浪致詞時表示，由於「新冠疫情COVID-19」的影響。原先計畫將往年在3月舉辦的展覽，推遲到7月初舉辦。全球因疫情實施「邊境管制」但各國及各城市推動城市的建設」與經濟的發展·是不能停下來。因此 在共同主辦單位的支持下，公會積極規劃的「2020 智慧城市線上展Smart CityOnline」，今天正式向全球揭幕・預計第一階段到今年年底12月31日止明年3月智慧城市展將有實體展結合線上方式共同展出。

從7月1日展開廠商及產品解決方案募集以來，截至目前已有300家廠商完成展出作業，募集352個解決方案;設立19個國内外政府（含英國及日本福岡市）及企業主題館；並邀請到43個國際城市參與City-Page活動,透過線上分享建置智慧城市的經驗。展出的廠商及產品解決方案，目標朝募集全球1,000個智慧城市解決方案前進。預計年底前辦理60場論壇，已舉辦17場-其中英文論壇13場；全年預計辦理800場廠商媒合會，也舉辦超過200場次。期許智慧城市展成為全球智慧城市解决方案最重要的平台。

彭双浪說，原先預計希望有全球55個國家地區2500位國際專業人士參與線上展活動,在經濟部及外交部的大力支持,截至今天已有118個國家地區,約25萬專業人士上網,瀏覽智慧城市展網站達21萬次以上其中有六成為國際專業人士（約1.5萬人），遠遠超過去年(2019)體展的50個國家地區2061位國際專業人士參與。期盼在政府與產努力下，協助產業創新轉型,台灣成為智慧國家。

經濟部長王美花頒獎「企業創新應用組」六家得獎企業。記者李珣瑛／攝影
經濟部長王美花頒獎「企業創新應用組」六家得獎企業。記者李珣瑛／攝影
經濟部長王美花頒獎「系統整合輸出獎」四家得獎企業。記者李珣瑛／攝影
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智慧城市 疫情 經濟部

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