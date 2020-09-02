再生能源裝置容量占比升至14.8％ 歷史新高

從小的志願是長大要「做生意」，帆宣董事長高新明透露，當初沒有經過太多思考，只是覺得創業是必須走的路，於是來自工研院電子所的她，創立了帆宣。在職場上，她進入的是陽剛味十足的半導體系統領域，但她也形容，帆宣的員工沒有狼性、唯有溫文儒雅，更讓人好奇這位百億女董是怎麼統御事業王國。

2020-09-02 10:41