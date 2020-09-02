再生能源裝置容量占比升至14.8％ 歷史新高
主計總處指出，依據經濟部能源局統計，在政府積極推動再生能源政策下，我國再生能源裝置容量逐年攀高，今年6月底達8,365MW（百萬瓦），較上年同月底續增19.4％，占總發電裝置容量比重升至14.8％新高。
再生能源裝置容量近年成長快速，107及108年底分別為6,256及7,796MW，年增19.0％及24.6％，今年也將是兩位數成長。
各能源別中，太陽光電受惠於政府大力推展，總裝置容量居再生能源之首，至今年6月底達4,703MW，占整體再生能源總裝置容量比重56.2％，較上年同月底增6.5個百分點。
離岸海洋示範風場竣工商轉，也讓6月底的風力裝置容量年增20.1%，達860MW，占比為10.3％。
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