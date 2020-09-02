「2020特色商圈票選」活動開跑！每人每天都可投票

你最愛的特色商圈是哪一個？經濟部中企處今（2）日宣布「2020特色商圈票選」活動自即日起跑，歡迎全民投票，選出心目中最愛的特色商圈，活動至9月30日。

中企處指出，本次特色商圈評選，將選出三大指標商圈，除透過專家審查、秘密客評分，也納入網路投票機制，讓全民皆有機會參與。活動所列的三大指標商圈，分別為【友善活力】、【推向國際】、【魅力特色】，每一指標各別象徵一個優質商圈應有的「服務滿意度」、「國際接軌能力」，以及創造差異化體驗的「亮點特色」。票選結果預計於10月下旬公布，並將於台北車站舉辦頒獎典禮。

中企業處表示，今年是第二度舉辦特色商圈選拔活動，獎項類別也有小幅調整。去年的「友善服務類」及「環境整潔類」合併為「友善活力」，鼓勵商圈兼顧服務品質與環境整潔，因此，今年想在服務和環境爭取認同的商圈，除了基本的設施環境以外，還需有配套的完善服務。

此外，今年也新增「推向國際」參選項目，評選重點為特色商圈的國際能見度，因此商圈必需提供多語言服務環境及網站資訊，並搭配國際推廣措施，將商圈形塑為國外旅客來台必訪的重點。

還有競爭激烈的「魅力特色」，中企處表示，每個商圈經營型態、商品內容，都薈萃了當地的歷史變遷與人文特質，皆有不可取代的特色，藉由票選活動，讓國人認識我們的商圈，除了好吃好買以外，更有深度的人文底蘊。

中企處表示，「2020特色商圈票選」投票期間自即日起自9月30日止，民眾只要登入Google帳號即可參與投票，每人每天都可投每類一次。民眾只要上網投票，就有機會抽中腳踏車、掃地機器人、餐券、住宿券等多項好禮。