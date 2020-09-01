三星新一代折疊機Galaxy Z Fold2 售價1,999美元起

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
Galaxy Z Fold2。 台灣三星／提供
Galaxy Z Fold2。 台灣三星／提供

三星今（1）日晚間正式發表新一代折疊手機Galaxy Z Fold2，展開後較前一代有更大的螢幕，期吸引喜歡多工作業的消費者目光，5G版售價1,999美元（約新台幣5.86萬元），Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版則達3,299美元（約新台幣9.67萬元）。

Galaxy Z Fold2預計18日起在包括美國與韓國在內的全球40個市場販售，台灣的售價尚未公布。至於Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版，全球限量5,000組，於25日上市。

三星上月發表Galaxy Note 20 5G系列時，已先亮相Galaxy Z Fold2，但今天才正式公布相關細節。三星表示，Galaxy Z Fold2封面螢幕為6.2吋，方便攜帶與單手操作，在封面螢幕可即時查看電子郵件、路線導航及觀賞喜愛的內容；內頁螢幕展開為7.6吋螢幕，採用超薄可折式玻璃（UTG），搭載極窄邊框與無瀏海設計的前置相機。較前一代機種的螢幕正面是4.6吋、展開後7.3吋為大。

根據市調機構Strategy Analytics稍早預測，全球折疊智慧型手機出貨量從去年不到100萬支，今年預估將達800 萬支，預計2025年上看1億支。顧能（Gartner）則預測，折疊手機將在2023年占高階手機市場5%，數量達3,000 萬支。

三星表示，去年底在台推出首款折疊機Galaxy Fold，甫開放限量預購，隨即搶購一空，今年初正式開賣後，在部分門市也呈缺貨。2月推出Galaxy Z Flip系列，於正式開賣後10天，實體通路及線上通路都宣布預購數量已銷售完畢。觀察台灣Galaxy Fold消費族群中，男性約占七成，使用者有高達九成願意回購持續使用折疊產品，顯示台灣消費者對創新科技的高接受度。

Galaxy Z Fold 螢幕 折疊手機

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