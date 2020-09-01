藥華藥癌末乳癌新藥「口服紫杉醇」明年2月美國取證

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）今（1）日宣布，其合作夥伴Athenex公司成功向美國FDA申請口服紫杉醇用於治療轉移性乳癌的藥證申請，此案並獲優先審查資格。

藥華藥表示，FDA認為依照「處方藥使用者付費法」（Prescription Drug User Fee Act, PDUFA），完成審查之目標日期已訂為2021年2月28日。FDA並表示不須額外召開諮詢委員會。

藥華藥於2013年年底自Athenex公司取得口服紫杉醇在台灣、新加坡與越南三地之專屬授權。藥華藥早期主導的口服紫杉醇臨床試驗，最初是由藥華醫藥在台灣執行近30人的藥物動力學（PK）和生物相等性（BE）等臨床試驗，對後續第三期臨床試驗的劑量選擇具有極大貢獻。

由於口服紫杉醇在美國已獲PDUFA日期，藥華藥之藥事法規處將即時啟動上述三地的藥證申請。藥華藥表示，此次美國取得優先審查，預計明年2月拿到藥證，此將加速藥華藥在台灣、新加坡與越南三地取得藥證的時程。

根據市場調查指出，預估此三地每年共新增乳癌患者逾1萬人，口服紫杉醇將造福乳癌患者。在國際行銷方面，公司已超前進行部署，啟動在新加坡與越南之營運佈局，目前新加坡之行銷負責人已到位，越南之人選也已鎖定。如一切順利，將可貢獻明年營收。

藥華醫藥

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