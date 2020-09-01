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撐不住！勞動部：7月大量解僱人數增加 這3家企業最多
勞動部今（1）日發布最新大量解僱統計，今年7月有38家企業通報實施大量解僱，人數有1,364人；各業中，以製造業665人、批發零售業429人最多。
勞動部指出，7月通報實施大量解僱，以從事飛機、賽車複合材料製造的愛爾蘭商意利公司解僱200多人最多；其次是醫療器材批發的力韡，大量解僱98人；製造業大東紡織通報大量解僱73人。
勞動部官員表示，意利因經營情況欠佳、大東紡織則因大幅虧損，又遭逢新冠肺炎疫情衝擊，致無法支撐，因此通報實施大量解僱。力韡則是因業務已移到中國大陸，因此結束在台灣營業。
勞動部統計顯示，7月實施大量解僱有38家、1,364人，較6月34家、1,302人，呈略增加之勢。
其中，7月實施大量解僱，以製造業有14家、665人最多；與製造業連動性高的批發零售業也有12家、429人次之，顯示製造業及批發業仍受到疫情及邊境管制之衝擊致需求減少。
此外，住宿餐飲業則有5家、131人；營建工程則有2家、45人。官員表示，自今年3月以來，通報實施大量解僱產業別，以住宿及餐飲業為最多；但自6月通報實施大量解僱人數改以製造業為最大宗，住宿餐飲業則呈減少之勢。
大量解僱的人數自今年3月攀升至2,473人、4月2,289人，5月下降至1,058人，6月則為1,302人，7月再增加至1,364人，主要是製造業大量解僱人數有明顯攀高，和無薪假情勢似有同步之現象，未來製造業就業市場走勢須密切觀察。
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