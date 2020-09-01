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8月PMI創今年新高 但仍有黑天鵝

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

中經院今天公布八月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為56%，較上月上升1.9個百分點，是今年以來最快的擴張速度。五項構成指標中，新增訂單連續二個月擴張，而且首度達到60%以上擴張速度。非製造業經理人指數（NMI）上揚2.1個百分點到59.4%，創2014年八月創編以來最快擴張速度。

不過中研院經濟研究所所長簡錦漢說，八月是暑假，又有三倍券，樂觀氣氛能否延續報復性消費，會有疑慮。此外，美國及歐洲疫情仍不樂觀，明年初疫苗出現能否真的解決疫情，有待觀察，如果不能有效控制，再一次衰退也是有可能，「仍有黑天鵝飛來飛去」。

中經院院長張傳章表示，擴張指數創新高，不代表營業績效創新高，而是廠商訪問相對上個月表現上升，例如新增訂單及生產指數較上個月改善。不過從國發會景氣訊號仍是黃藍燈，也可看到目前還沒有條件達到復甦。未來要觀察疫情變化、疫苗及振興措施落實狀況，才是復甦關鍵。

中經院助理研究員陳馨蕙表示，八月PMI連續二個月擴張，增加1.9%到56%，創1月以來最快速張。五項組成指標，新增訂單、生產指數及人力僱用都呈現擴張，其中新增訂單更是連續二個月擴張，是首度到60以上，攀升5.8個百分點到62.5%，是今年以來首度達到60%以上。化學暨生技醫療產業為62.5%、電子暨光學產業63.8%、基礎原物料62.2%，都在60%以上。

六大產業中，除了電力暨機械設備產業為緊縮外，其他五大業都是擴張，依擴張速度排序為交通工具產業（57.9%）、電子暨光學產業（57.8%）、食品暨紡織產業（57.4%）、基礎原物料產業（54.9%）與化學暨生技醫療產業（54.5%）。電力暨機械設備產業PMI連續16個月呈現緊縮，指數為49.2%。

未來六個月展望，終於中斷連續六個緊縮，增加4.2個百分點到53.5%，是七個月以來首度擴張。

非製造業的NMI，八月上揚2.1個百分點到59.4%，創2014年八月創編以來最快的擴張速度，且八大產業全數擴張，按擴張速度，前三大產業依序是住宿餐飲業、資訊通業及金融保險業。

非製造業對未來六個月看法為連續三個月擴張，但指數與上月持平，為52.1%。八大產業對未來六個月展望，只有批發業為緊縮(43.2%)，住宿餐飲業則是(50.0%)持平，其他六大產業都是擴張。

製造業

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