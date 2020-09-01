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財政部將修關稅法 推貨物點對點全時監控

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部關務署預告《關稅法》修正草案，共兩大重點，首先是配合物聯網全時監控計畫，明文訂定相關法源，未來貨物在端點與端點之間移動將全程記錄，避免調包走私；第二則是提高相關罰則，違反保稅運貨工具相關管理規定者，從原先罰鍰3,000元以上至1萬元以下，提高到6,000元以上3萬元以下。

關務署表示，因應物聯網時代來臨，為了強化貨物移動安全監管能力，近期積極推動物聯網全時監控計畫，今年以來已陸續舉辦公聽會、說明會，並預計9月底公告車載機及車機封條等規格草案，此外，也同步透過修法讓法源更加完善。

根據關稅法修法草案，經海關指定的保稅運貨工具，應裝置即時追蹤系統，並維持系統正常運作，以及傳輸電子資料至海關指定的資訊平台，以強化貨物監控強度，確保貨物移動安全。

此外，為了杜絕調包走私衍生嚴重後果，此次修法也加重罰則。關務署指出，若違反保稅運貨工具、即時追蹤系統裝置等相關管理規定者，現行規定可處3,000元以上至1萬元罰鍰，未來修法後將提高到6,000元以上3萬元以下。

官員表示，目前修法正在預告階段，蒐集各界意見，預告完成後再送行政院、立法院審查。

至於物聯網全時監控計畫是否與去年總統府私菸案有關？官員表示，主要是為強化貨物移動安全監管能力，藉由物聯網創新技術，來達到安全監管的目的，可全面防杜調包走私，未必與私菸案直接相關。

官員表示，過去貨物在端點間移動，最早期僅能透過海關人力查緝，後來雖導入電子封條，但電子封條僅在貨物進站、出站時，讀取資料並儲存，但未來走向「全時監控」，貨物在端點與端點之間移動，將全程記錄，並即時將資料傳送到海關，走私將無所遁形。

關務署表示，為推動全時監控機制，預計今年9月底將先行公告物聯網全時監控計畫中，車載機及車機封條供應商的初版標準草案，之後也將同步展開系統建置，並預計明年完成第一版規格。

海關 走私

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