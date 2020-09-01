沈榮津：產業數位轉型 推動台灣成數位化、智慧化國家

行政院副院長沈榮津今（1）日出席「數位應用週暨創新數位應用館開幕典禮」，並強調政府積極推動產業數位轉型，目前我國產業及商業服務數位化已趨成熟，智慧城市也逐步推動中，唯有在數位技術能更加普及應用於各層面時，台灣才能真正成為數位化、智慧化的國家。

沈榮津致詞時強調，過去政府從自動化、電子化、數位化到智慧化，積極推動產業數位轉型，軟體服務業者也響應政策，提供各階段的自動化及電子化解決方案，促進產業導入「工業4.0」智慧化生產，透過AI人工智慧做出最適決策，加速供應鏈最佳化，達到精準生產。

沈榮津指出，在疫情期間，製造廠商無法到國外供應鏈現場，但透過手機即可即時遠端監控，瞭解各廠區生產動態，民眾因擔心疫情感染，減少到餐廳用餐，商業及服務業者則推出線上訂餐及送餐，疫情衝擊更加速台灣各產業的數位轉型與發展。

沈榮津指出，不僅製造業、服務業導入智慧化，中央、地方政府也致力推動智慧城市，例如在智慧交通方面，透過行控中心AI導入紓解車流；災防方面，透過智慧監控發布國家級警報或資訊，讓國人提早因應，或是在本次防疫期間，透過手機有效掌控居家檢疫者行蹤等。

沈榮津不但感謝中華民國軟體協會、資訊服務業及軟體業者對台灣數位經濟成長所做的貢獻，也對資訊軟體協會理事長沈柏延上任後，提出「數位轉型，軟協與您共行」目標，呼應行政院「數位國家．創新經濟發展(DIGI+)方案」，推動國家數位轉型，表達感謝。