快訊

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫旅館補助經費用罄 交通部觀光局爭取加碼至年底　

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

為降低新冠肺炎境外移入風險，交通部觀光局於今年4月開始補助防疫旅館，期限到8月底，但因國際疫情依然嚴峻，盡管經費已經用罄，觀光局基於防疫優先，決定補助延長至今年底，所需經費至少4億餘元，近日已和相關單位協調，並將向行政院爭取經費。

據指出，今年初疫情爆發時，因嚴重影響旅館業者，為鼓勵民眾居家檢疫入住旅館，觀光局於4月開始補助符合要求的防疫旅館，每房每日1,200元，目前防疫旅館房間數有1萬500間，平均住房率有七成。

由於當時未預料到疫情會延續這麼久，觀光局先是編列預算到6月底，後又延長至8月底，經費來源是紓困2.0和先預支紓困3.0的費用，合計共花費了5.2億餘元。

由於國際疫情尚未緩和，國內也有多起境外移入案例發生，基於防疫優先原則，觀光局認為有必要繼續補助防疫旅館，但苦於沒有經費，且觀光發展基金因國境嚴管，沒有旅客入境、沒有收入，加上這一年多還不斷用於提升國內觀光業、協助業者轉型和強化國際宣傳，預估到年底基金就會見底，防疫旅館補助經費將出現缺口。

相關官員表示，國際疫情依然嚴峻，防疫是最重要的工作，即使已經沒有經費，防疫旅館的補助政策還是應該持續下去，近日已和包括疫情指揮中心等單位協調，看看如何尋找財源，後續將提報行政院，請行政院協助解決經費問題。

官員說，防疫旅館補助9月一定會持續進行，但經費尚在籌措中，所以相關要點無法對外公布，預計最快下週等到經費到位，就可以對外公告補助要點，且會回朔到9月1日開始實施。

不過，由於當時防疫旅館補助加碼至1,200元時，主要是為了鼓勵需要居家檢疫的民眾入住防疫旅館，加上補貼防疫旅館入住率不高的損失，現在既然已經有境外生等入住需求，考慮將原本的每日每房1,200元補助，改回1,000元，不過還是會視爭取到的經費而定。

觀光 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫旅館補助確定再延長 補助金額擬調降

相關新聞

為三倍券遭辦今判免罰 藍議員：蘇貞昌欠民主一個道歉

國民黨台南市議員王家貞、李中岑7月爆料坊間出現假三倍券，事後遭檢警依違反社會秩序維護法送辦，經台南簡易庭審理，認王家貞、...

沈榮津：產業數位轉型 推動台灣成數位化、智慧化國家

行政院副院長沈榮津今（1）日出席「數位應用週暨創新數位應用館開幕典禮」，並強調政府積極推動產業數位轉型，目前我國產業及商...

應參採指標喬不攏 小英政見「最低工資法」卡關

勞動部基本工資審議委員會甫在上月18日拍板明年月薪、時薪雙雙微調，月薪從現行的2萬3800元調至2萬4千元，時薪則從15...

仁寶許勝雄：下半年展望不悲觀

副總統賴清德今（1）日參訪仁寶（2324）台北內湖總部。展望下半年，仁寶董事長許勝雄指出，對下半年展望不悲觀，但所有企業...

報喜！勞動基金7月大賺1780億 今年累計收益首度翻正

受到新冠肺炎疫情衝擊，勞動基金今年上半年的投資績效受創，但隨著各國管制措施鬆綁、金融市場回升，投資收益亦逐步回穩，光7月...

中經院呼籲救工具機 智慧機械投抵加倍

8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）上升到56.0點，六大製造業呈「五業歡樂、一業愁」，「電力暨機械設備」是唯一仍處緊...

新台幣午盤升值1.75角 暫收29.35元

新台幣今（1）日午盤以29.351元兌1美元，升值1.75角暫收，成交金額為7.15億美元。

疫情趨緩！彰化仍3241人放無薪假 業界評估出現淘汰潮

國內新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣統計目前減班休息放無薪假人數有3241人，比今年6月高峰5093人減少許多，除了製鞋龍頭寶成公司福興廠...

租賃新制上路！租屋前應注意6重點 遇到「3大不對等」該如何自保？

新版租賃契約將於9月1日上路，內容包括電費不得超過台電電費上限、租賃期間不得調漲租金、明訂租賃雙方提前終止租約之情形等6大重點，對租屋族而言，有助促進與房東間的對等關係...

中經院：8月PMI、NMI加速擴張 NMI是創編以來最快

中華經濟研究院今（1）日發布採購經理人指數，8月製造業和服務業的擴張速度加快。

轉正了！勞動基金7月大賺1,780億元 累計收益率0.66%

勞動基金終於賺錢了。勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前7月，勞動基金收益數為281.9億元，收益率...

無薪假近2萬人！被製造業拖累 批發零售業人數增

勞動部今(1)日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，由於製造業景氣仍未見起色，目前實施無薪假的企業單位家數攀升至852家...

熱門新聞

經濟部紓困3.0終於來了！9月1日起受理收件

獨家／訂單滿到最急件還不夠！義隆新增台積電投片

iPad觸控訂單 台廠統包

轉正了！勞動基金7月大賺1,780億元 累計收益率0.66%

美光開第一槍 證實將不再供貨華為

大陸神秘富豪肖建華每股4元投資日盛金 累計獲利可觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。