防疫旅館補助經費用罄 交通部觀光局爭取加碼至年底　

為降低新冠肺炎境外移入風險，交通部觀光局於今年4月開始補助防疫旅館，期限到8月底，但因國際疫情依然嚴峻，盡管經費已經用罄，觀光局基於防疫優先，決定補助延長至今年底，所需經費至少4億餘元，近日已和相關單位協調，並將向行政院爭取經費。

據指出，今年初疫情爆發時，因嚴重影響旅館業者，為鼓勵民眾居家檢疫入住旅館，觀光局於4月開始補助符合要求的防疫旅館，每房每日1,200元，目前防疫旅館房間數有1萬500間，平均住房率有七成。

由於當時未預料到疫情會延續這麼久，觀光局先是編列預算到6月底，後又延長至8月底，經費來源是紓困2.0和先預支紓困3.0的費用，合計共花費了5.2億餘元。

由於國際疫情尚未緩和，國內也有多起境外移入案例發生，基於防疫優先原則，觀光局認為有必要繼續補助防疫旅館，但苦於沒有經費，且觀光發展基金因國境嚴管，沒有旅客入境、沒有收入，加上這一年多還不斷用於提升國內觀光業、協助業者轉型和強化國際宣傳，預估到年底基金就會見底，防疫旅館補助經費將出現缺口。

相關官員表示，國際疫情依然嚴峻，防疫是最重要的工作，即使已經沒有經費，防疫旅館的補助政策還是應該持續下去，近日已和包括疫情指揮中心等單位協調，看看如何尋找財源，後續將提報行政院，請行政院協助解決經費問題。

官員說，防疫旅館補助9月一定會持續進行，但經費尚在籌措中，所以相關要點無法對外公布，預計最快下週等到經費到位，就可以對外公告補助要點，且會回朔到9月1日開始實施。

不過，由於當時防疫旅館補助加碼至1,200元時，主要是為了鼓勵需要居家檢疫的民眾入住防疫旅館，加上補貼防疫旅館入住率不高的損失，現在既然已經有境外生等入住需求，考慮將原本的每日每房1,200元補助，改回1,000元，不過還是會視爭取到的經費而定。