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仁寶許勝雄：下半年展望不悲觀
副總統賴清德今（1）日參訪仁寶（2324）台北內湖總部。展望下半年，仁寶董事長許勝雄指出，對下半年展望不悲觀，但所有企業跟國家都還要面對疫情，以及市場需求能不能持續的問題。
許勝雄表示，前段時間因疫情關係使工作型態及地點改變，造成很多（筆電）急單，至於未來能不能有這麼多急單，還是要看疫情發展。且急單完了後，今年第4季面臨市場成長需求還有沒有的問題，業界要審慎面對。
許勝雄指出，以全球疫苗發展速度來看，預估可能要到明年中以後，每個國家大概有一年時間要面對疫情衝擊，現在雖然外界談有第二波（疫情），但他認為現在還在第一波。
展望下半年營運，許勝雄強調，對下半年不悲觀，但所有企業跟國家還要面對疫情，以及供應鏈短鏈，還有市場需求能不能持續等問題。
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