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中經院呼籲救工具機 智慧機械投抵加倍

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
中華經濟研究院今日在發布指數的記者會中，呼籲救工具機。圖為工具機生產線。 報系資料照
中華經濟研究院今日在發布指數的記者會中，呼籲救工具機。圖為工具機生產線。 報系資料照

8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）上升到56.0點，六大製造業呈「五業歡樂、一業愁」，「電力暨機械設備」是唯一仍處緊縮的產業。中華經濟研究院今（1）日在發布指數的記者會中，呼籲救工具機，畢竟它是台灣具競爭力的產業。至於救的方法，副院長王健全建議智慧機械投資抵減加倍。

中經院發布8月製造業PMI上升1.9點，升至56.0點，是連續第二個月擴張，擴張速度是2020年1月以來最快。六大產業中，五大產業的PMI都超過50，處在擴張狀態，只有一個行業仍陷在萎縮中，這個行業是電力暨機械設備。中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫稱之為「五業歡樂、一業愁」。

一業愁已經愁很久了，中經院第三研究所助研究員陳馨蕙指出，電力暨機械設備產業的PMI已經連續16個月都在50以下，電力產業還好，萎縮狀態主要指的是工具機。中經院院長張傳章指出，從美中貿易衝突開始，企業投資決策都押到最後一刻，從而影響工具機訂單至今。「卓永財說年底前有三分之一業者可能倒閉，恐怕真的有競爭力差的廠商會撐不住。政府救工具機的力道要再強一點。」

在記者會上，學者紛紛主張政府介入救工具機，張傳章指出，服務業有三倍券，製造業也應該有振興券，政府應該盤點政府採購，有需要汰舊換新工具機此正其時，應該可以有六、七十億元的採購量。

王健全提出投資抵減加倍，他表示，產創條例對智慧機械的採購給予投資抵減的租稅優惠，這誘因應該可以再提高，可以加倍。「這是反景氣循環的好方法，可以增加企業採購工具機誘因，不過，當然要有落日條款，把租稅誘因集中在一、兩年間。」甚至科專補助應強化工具機軟體這一塊。產創條例對智慧機械採購的投資抵減到110年底落日。於支出金額5%限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；或於支出金額3%限度內，自當年度起三年內抵減各年度應納營所稅額。

最好是能成立M-team，由龍頭帶動供應鏈一起發展。王健全說，目前組團有困難，一是龍頭多不易整合，一是政府誘因不夠，再者是危機還不夠大。過去自行車上下游供應鏈籌隊就很成功。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢表示，我們的硬體很強，但控制工具機的軟體還要進口，應該要鼓勵業者往高階邁進，這才有競爭力，政府的資源不只用在補助，進一步應該用在協助升級。

中經院副院長葉俊顯表示，目前大家關注美台的FTA或BTA，工具機可以列入談判項目，台灣在製造業的供應鏈與美國是互補，台灣的工具機產業鏈可以輸出到美國，亦即取得美國市場。

工具機 智慧機械 製造業

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