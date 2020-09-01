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新台幣午盤升值1.75角 暫收29.35元
新台幣今（1）日午盤以29.351元兌1美元，升值1.75角暫收，成交金額為7.15億美元。
股匯齊揚，新台幣以29.530元兌1美元，貶值0.4分開出後，隨即站上29.3字頭，盤中一度觸及29.337元價位，大漲1.89角。
受到美國聯準會主席鮑爾公布新的貨幣政策走，市場預期未來幾年內美國幾乎不會升息，帶動投資人持續拋售美元，追逐更高風險市場；美元走弱，亞幣抬頭，人民幣中間價今天來到6.8498元，升107基點；韓元也來到1183.9附近，升值0.35%；日圓則在105.73至105.58附近盤整。
今天上午新台幣升值幅度達0.59%，相較於人民幣升幅0.4%，韓元升幅0.35%左右，新台幣走勢仍較為強勁。
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