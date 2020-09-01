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疫情趨緩！彰化仍3241人放無薪假 業界評估出現淘汰潮

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
寶成福興廠9月仍部分實施減班休息。報系資料照
寶成福興廠9月仍部分實施減班休息。報系資料照

國內新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣統計目前減班休息放無薪假人數有3241人，比今年6月高峰減少許多，除了製鞋龍頭寶成公司福興廠通報放無薪假人數微幅減少，其他企業也零星恢復正常運作，但傳產業界認為，疫情影響外銷恐怕一路到明年中，將出現淘汰潮。

寶成福興廠從6月起實施第一波無薪假，通報2439名員工為期3個月減班休息，9月起放無薪假人數減少約50人左右，但減班休假天數從每月6天減為4天。

彰化縣府勞工處長吳蘭梅說，目前縣內減班休息人數為3241人，共有36家業者，其中以製造業最多，其次是零售批發業，與年中比起來放無薪假的人數稍微趨緩，有的產業在疫情中逆勢成長，有的仍受情影響，呈現兩樣情。

吳蘭梅表示，企業有本籍與外籍勞工比例限制，針對放無薪假的業者會進一步了解是否合乎比例讓本籍勞工減班休息。

彰化縣府也統計今年以來累計2700多人被資遣，4、5月通報是高峰，但今年8月單月通報資遣人數還比去年同期少。

國外疫情還未趨緩，仍影響產業外銷，水五金業者吳聰裕說，國外訂單最近稍微恢復，但延遲或等待出貨狀況仍持續，庫存狀況仍多，資金周轉是考驗，水五金內需市場則隨營建業波動，預計今年國內營收衰退約3成。

吳聰裕表示，疫情影響產業至少會到明年中， 必須有長期抗戰的準備，預計體質不好的企業可能在這一波衝擊下被淘汰。

無薪假 疫情

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