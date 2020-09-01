智慧局：9月1日起參與專利公眾審查更easy

經濟部智慧局今（1）日表示，即日起參與專利公眾審查將更便利，不僅明確規範公眾參與程序，另也在智慧局對外專利公開檢索系統中，提供便利的提交意見管道，並且對於公眾提供的引證資訊，均會通知申請人並且公開引證書目，將公眾寶貴的第三方意見作為提升專利審查品質的最大運用，如此將與國際接軌，保障專利權的有效性，也進一步提升我國專利審查品質。

智慧局於109年8月25日訂定發布「發明專利申請案第三方意見作業要點」，並於今日開始施行。

智慧局表示，專利品質是智慧局向來追求的目標，由於發明專利案件在申請後18個月會進行公開，此時如何強化相關領域產業公眾（即第三人）參與前案資訊提供，是國際上確保專利權穩定性的有利措施。

智慧局進一步指出，此作業要點施行後，將可創造專利申請人、產業界及智慧局三贏的局面。

智慧局表示，「就專利申請人」而言，有鑑於以往國內每年約有100件第三方意見引證案，卻有高達9成的第三人要求不公開引證資訊，以致於專利申請人未能即時參考並在核准前作最好的修正，造成日後案件被舉發，導致申請人浪費更多時間及訴訟成本。此次透過將第三方意見提出的事實即時通知專利申請人，除了維護申請人的權益，同時也提升了申請人自身專利的穩定性，有助於申請人的國內外專利布局。

此外，「就相關技術產業」而言，藉由便利的提交管道，以及智慧局提供的撰寫範例，讓產業公眾能更容易地提出可供審查參考之前案及意見；另亦對於提交意見的期間放寬，主要是有些申請人同時請求新型及發明兩種專利案件，此時因為新型平均2個多月完成形式審查，產業公眾無須等待發明18個月公開，在新型公開後就可以提出相關前案及意見。

對智慧局來說，在對外公開的專利檢索系統中，提供便利的提交意見管道及撰寫範例，提高第三人提交引證資訊的意願，相對有助提升審查人員掌握前案證據的效能，亦有助減少後端舉發的行政成本。