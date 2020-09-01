亞通兩大業務進入認列階段 今年營運展翅

亞通（6179）今年因「環保綠能」及「高端醫療」兩大業務開始進入主要施工及認列階段，業績成長動能強勁。公司表示，除了菲律賓Mariveles電廠工程以及台大癌醫質子治療中心陸續進入施工認列高峰期外，下半年因進入IKEA屋頂太陽能發電EPC工程，以及台北榮總重粒子癌症中心設備安裝工程的施工階段，以目前在手工程訂單的認列進度來看，下半年營運成長動能將可望優於上半年。

亞通近期在「環保綠能」業務多有斬獲，公司表示，接獲台電太陽能發電工程EPC專案後，今年上半年已開始進行台中、高屏及離島地區的太陽能電廠EPC施工專案，下半年則拓展至全省IKEA賣場屋頂太陽能電廠EPC工程業務，合計15個案場。

亞通今年以來業績成長動能主要來自菲律賓馬里韋萊斯（Mariveles）電廠一期工程主要施工及認列階段，加上台大質子治療中心、台電太陽能電廠EPC工程、以及中東科威特海水冷卻系統工程等陸續入帳所帶動。

在環保綠能工程方面，公司先前所接獲菲律賓生力集團（San Miguel）新建電廠，總發電量600MW、4部機組的土木及海水冷卻一期工程標案，繼土木工程陸續執行後，今年上半年進行海水冷卻工程施工，截至上半年已認列總工程案金額約45％，後續工程預計將在兩年內完成施工。

在「高端醫療」業務部份，亞通上半年持續進行「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」大樓約6億元的機電工程，截至今年上半年已完成約47％的工程進度，下半年進行「台北榮總重粒子癌症中心」設備安裝工程，由於高端醫療設備工程的認證及技術門檻較高，將有助於優化整體業務發展。

根據亞通半年報，上半年合併營收11.23億元，稅後純益4,167.5萬元，每股稅後純益0.55元，均創三年同期新高，且分別較去年同期成長43％、251％與243％。