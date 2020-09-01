無薪假近2萬人！被製造業拖累 批發零售業人數增

勞動部今(1)日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，由於製造業景氣仍未見起色，目前實施無薪假的企業單位家數攀升至852家，人數則較上周略減，降至1萬9850人，其中製造業仍是重災區，佔整體無薪假人數約6成8，更牽連了下游的鞋材、汽車零件、成衣等的批發及零售業。

勞動部今公布最新無薪假統計，截至8月底，實施無薪假的事業單位總計852家，實施人數1萬9850人，與上一期8月24日公布實施家數820家、實施人數2萬0049人相較之下，新增32家，人數則減少199人。

其中，由於國際經濟情勢仍不穩定，製造業減班休息人數持續居冠，本期有1萬3484人放無薪假，比上期減少484人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛分析，本期有2家屬於化學工業的大型企業停止實施無薪假，分別為100多名員工的塑膠工廠，以及位於加工出口區、300多名員工的橡膠工廠，因此整體製造業的無薪假人數略降。

至於增加人數的產業，黃維琛說，這期增加無薪假人數多是微型企業，以批發及零售業為主，比上期增加18家、210人，且大多還是與製造業相關，比如鞋材、汽車零件的批發業，或者因紡織等民生工業受到波動的成衣業。

黃維琛表示，隨著9月暑假結束，國旅能否維持先前熱度，下周公布的無薪假數據較能看出接下來的走勢。