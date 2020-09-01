「紓困3.0」今收件 製造業、會展產業外這行業也可申請

經濟部「紓困3.0」已獲政院許可動支，自今（1）日起開始受理收件，除針對製造業、會展產業外，經濟部國貿局提醒，也針對貿易業進行紓困。不過，曾獲營運資金補貼者，不予重複補貼。

國貿局指出，會展業的紓困對象包括：會議服務業、展覽服務業、會展場地業、會展物流業、會展裝潢業等事業；貿易業則是針對營業項目為批發業並有出進口廠商登記，且108年全年出進口實績達150萬美元以上者。

上述會展及貿易業者如於本年7月至9月份營業額較108年或107年同期或同月減少達50%以上時，即可申請薪資補貼。

國貿局表示，本次紓困是給予企業本年7月至9月至多3個月的薪資及一次性營運資金補貼。員工薪資補貼為每位正式員工經常性薪資的4成，最高每人每月補貼2萬元。一次性營運資金補貼按業者本年6月份聘用的正式員工人數，每人補貼新台幣1萬元，但4~6月份曾請領過補貼的業者不可再重複申領。而接受補貼的業者，在補貼期間都不得裁員或減薪。

國貿局表示，除上述紓困措施外，為協助業者突破疫情限制持續爭取海外訂單，國貿局同步持續推動振興貿易作法，包括：加強運用數位行銷及培訓數位人才、協助業者數位轉型、提供輸出保險與輸出貸款利息優惠、補助展覽主辦單位於我國舉辧展覽等作法。

國貿局表示，「紓困3.0」可透過線上或書面方式申請，線上作業可至http://subsidy.meettaiwan.com/網站登錄，書面可採郵寄或親自送達，洽詢電話：貿易業0800-628-100，會展業0800-628-988，將有專人諮詢服務。另可於經濟部網頁「紓困1988」專區或貿易局網站之「COVID-19疫情因應及紓困振興」專區查詢相關資訊。