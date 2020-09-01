「豬」事體大 謝金河：國產養豬戶全面升級的關鍵時刻

總統蔡英文上周拍板決定，明年元旦起開放美牛、美豬進口，財信傳媒董事長謝金河以「豬事體大」為題發文表示，台灣有很多喜歡美國牛肉的人，但美國豬肉恐怕未必；他強調，台灣這些年，養豬走上高值化的品牌路線，這個時候也是國產養豬戶全面升級的關鍵時刻。

謝金河指出，開放美牛、美豬進口這個議題從扁政府、馬政府，一直爭議到現在，馬總統時代，民進黨群起反對，國民黨全黨力挺，現在倒轉過來，民進黨贊成，變成國民黨反對，大家只要把過去廿年來政策人物的表態攤出來看，其實這就是政治。

他認為，台灣有很多喜歡美國牛肉的人，但美國豬肉恐怕未必。全球最有名的豬肉品牌，西班牙的伊比利豬、匈牙利的綿羊豬、日本鹿兒島黑䐁、沖繩阿古豬等都赫赫有名，同樣是豬肉，這些名牌豬肉身價都很高。

謝金河說，台灣這些年，養豬也走上高值化的品牌路線，像雲林的快樂豬，標榜給豬聽莫扎特音樂，也是小英總統國宴的大菜之一；吳昆民、吳季衡父子的究好豬，也打出知名度；還有永隆牧場的花田喜彘等。

謝金河認為，養豬學問很大，豬肉品質也相差很大，台灣人喜歡吃溫體豬肉，尤其是黑毛豬更受歡迎；行政院也祭出說帖，冷涷豬肉比重不到3成，美豬進口恐怕不易攻占台灣市場。

謝金河強調，這個時候也是國產養豬戶全面升級的關鍵時刻。其實2015年市調機構波仕特曾調查，只要清楚標示肉品來源，約有49.65%的民眾同意美豬進口，經過多年，同意的比率可能會多一些。當年開放火雞肉進口，也在台灣吵成一團，除了第一年民眾嚐鮮，以後幾乎沒有人再提起。