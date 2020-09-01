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小公司放無薪假！家數增至852家、人數減至19,850人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有852家、19,850人，一周內增加32家，人數則略減199人，勞動部表示，小公司放無薪假有攀升情勢，以批發零售業家數增加最多，值得關注。

勞動部統計指出，這期無薪假家數和人數仍集中在製造業，製造業現仍有336家、13,484人實施無薪假，占全體無薪假人數的六成八。較一上周家數增3家，人數則減484人。

此外，與製造業連動性高的批發零售業，目前有260家、3,627人實施無薪假，一周內增加18家、210人。勞動部說，主要是汽車零件、鞋材、成衣批發業實施無薪假。

製造業仍是無薪假重災區。四大業中，以金屬機電業情勢最為嚴峻，目前該業實施無薪假攀升至178家、5,782人，較上一期增加5家、9人，顯示該業景氣仍嚴峻。

民生工業目前有66家、2,834人實施無薪假，一周之內增加2家，人數增加98人。資訊電子業實施無薪假仍維持34家、人數為820人，較上周增加8人。

製造業四大業中，僅化學工業無薪假家數和人數有減少。化學工業現有58家、4,040人實施無薪假，較上一期減少4家、人數則減599人，官員表示，主要有2家塑橡膠業者、各有百人、300多人停止實施無薪假所致。

至於其他服務業，實施無薪假也有小幅增加。住宿及餐飲業本周也增至41家、637人，較前一期增3家、31人；運輸及倉儲業則增至39家、779人，一周之內增3家、41人。至於支援服務業（含旅行社）本期家數和人數皆增加，目前有52家、534人實施無薪假。

無薪假 製造業

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