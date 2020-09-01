經長：簽台美BTA 準備好了

經濟部長王美花昨（31）日參加美國華府智庫傳統基金會主辦「後疫情時代台美經濟關係」線上座談會，探討台美經貿合作三面向－防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定。不過，美智庫點出，美國政府仍相當在意台美貿易逆差擴大議題，王美花表示，主因台商回台導致美國貿易赤字，除了擴大對美採購，也相信未來台美供應鏈合作，可望緩解。

王美花說明台美經貿合作三面向－防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定。首先，在防疫方面，台灣持續協助防護衣、呼吸器及口罩業者出口，促進與美國實驗室就檢測試劑之合作，此外台美亦在研發疫苗及物資交流上合作。

第二、台灣為美國重要的經貿及投資夥伴。我國半導體及資通訊產業實力堅強，並有完善的智財權保護機制。此外，台灣在美國印太布局中具戰略重要性，台美合作將有助發展高科技及確保供應鏈互補及安全。

三、台美經貿關係緊密。今年8月28日蔡總統宣布在保障國民健康的前提下，依據科學證據及國際標準開放美豬美牛，解決美方長期關切問題。王美花說，台灣除了持續推動法規與國際接軌，也與美國共享自由民主價值，盼能洽簽台美BTA。

王美花強調，台灣已準備好與美國達成高標準的BTA，台灣持續努力使國內法律法規符合國際標準。

王美花說，鑑於台灣和美國供應鏈之間的緊密關係，台灣被排除在區域貿易協定之外不僅影響我們的供應鏈安全，而且也影響美國的長期利益。

王美花表示，台灣與美國的BTA不僅可以整合台灣在國際社會中的參與，還可以使該地區的其他政府抵制來自外部參與者的壓力，並與台灣達成類似協議；區域一體化程度更高的台灣將進一步增強印度太平洋地區的經濟安全。

不過，美國傳統基金會亞洲研究中心主任羅門（Walter Lohman）指出，美國政府的行政團隊，不論接下來誰選上下一任總統，都將會非常關注美國貿易赤字的問題；此外，近期美國與台灣貿易赤字越來越大，雖然蔡英文已經回應解決貿易之中其一障礙（鬆綁美豬美牛進口），但「也許還有其他的議題」，像是美國赤字就是其一。

對此，王美花回應，因為近期國際關注供應鏈安全的問題，自從去年以來，確實有非常多台商移回回台灣製造，又直接賣到美歐國家，也因此造成回台製造越多、賣到美國越多的現象，而擴大台美貿易逆差。

王美花強調，「我們也注意到這個問題」，為了要維持台美的貿易平衡關係，所以過往台灣就長期大量採購美國農產品，也擴大從美國採購天然氣及相關原油，採取應對措施。

王美花指出，未來可以透過長期發展台美供應鏈合作，預期可以緩解這樣的問題。

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，台灣與中國大陸最大的不同在於台灣社會的民主自由，並肯定蔡總統日前針對美方長期關切的美豬、美牛議題釋出善意。

史達偉表示，美方將持續依據台灣關係法，支持台灣強化在經濟、國防等方面的合作。美方注意到中方近年來之資訊戰及在各種國際場域排除台灣參與，對此美方會繼續提供台灣必要的援助。