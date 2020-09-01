經部紓困3.0 金援會展製造業

經濟部「紓困3.0」已獲政院許可動支，昨（31）日已正式公告修正辦法，並自今（1）日起開始受理收件，針對製造業及相關技術服務業、專業國際貿易服務業及會展產業之艱困企業薪資補貼及營運資金紓困。不過，曾獲營運資金補貼者，不予重複補貼。

經濟部表示，考量國內疫情發展持續至今，國內產業營運困境仍未能完全解除，就國內製造業、對製造業實際提供相關技術服務之事業、專業國際貿易服務業及會展產業，實有延長「薪資與營運資金補貼」措施至今年12月之必要，以助國內產業度過危機。

經濟部紓困3.0編列1,376億元追加預算，當中規劃延長員工薪資與營運資金補貼編列378億元。經濟部表示，目前規劃紓困延長至年底，但實際情況仍要看經費使用情形。

其中，第3季及第4季的製造業及技術服務業薪資及營運資金補助預算均為156.2億元，不過，由於第2季仍有經費超支的缺口43.7億元待回補，因此第3季製造業合計需要199.9億元經費。另外，會展產業下半年合計也需約21.9億元經費。

今年7月至9月間之營業額，較去年同期或同月、前年同期或同月之營業額減少五成者；或其他經主管機關依不同產業規定應符合之要件，認定為「艱困事業」。

薪資補貼方面，經濟部提供符合條件之艱困企業，補貼今年7月至9月至多三個月之員工薪資，上限員工薪資之四成或2萬元；營運資金補貼方面，則依艱困事業員工人數乘以1萬元計算補貼額度，提供一次性補貼，但曾獲營運資金補貼者，則不予重複補貼。

經濟部原盼紓困3.0追加預算能在立法院二次臨時會通過，但立法院二次臨時會喊卡，使得紓困3.0預算審查延宕。

為避免讓製造業與會產展業仍苦於等待紓困，經濟部依特別條例規範，向行政院報請先動用部分經費並獲核准，每季預算約200億元左右，將從今天（9月1日）起辦理廠商申請。