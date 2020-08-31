洽簽BTA還有難關？美智庫點名貿易逆差問題待解

經濟部長王美花31日晚間9時參加美國華府智庫傳統基金會主辦「後疫情時代台美經濟關係」線上視訊座談會。我方雖表態與美方洽簽BTA意願，但卻被點出美國政府仍相當在意台美貿易逆差擴大議題，王美花表示，主因台商回台導致美國貿易赤字，除了擴大對美採購，也相信未來台美供應鏈合作，可望緩解。

主持人指出，美國政府的行政團隊，不論接下來誰選上下一任總統，都將會非常關注美國貿易赤字的問題；此外，近期美國與台灣貿易赤字越來越大，雖然蔡英文已經回應解決貿易之中其一障礙（鬆綁美豬美牛進口），但「也許還有其他的議題」，像是美國赤字就是其一。

對此，王美花回應，因為近期國際關注供應鏈安全的問題，自從去年以來，確實有非常多台商移回台灣製造，又直接賣到美歐國家，也因此造成回台製造越多、賣到美國越多的現象，而擴大台美貿易逆差。

王美花強調，「我們也注意到這個問題」，為了要維持台美的貿易平衡關係，所以過往台灣就長期大量採購美國農產品，也擴大從美國採購天然氣及相關原油，採取應對措施。

另外，王美花指出，未來可以透過長期發展台美供應鏈合作，預期可以緩解這樣的問題。