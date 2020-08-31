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對陸技術合作趨嚴 資誠：不利跨國移轉訂價

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

經濟部日前預告法規修正，嚴訂與陸資進行技術合作時，技術轉讓行為也必須納管，資誠聯合會計師事務所今（31）日提出疑慮，會計師認為，新規上路恐怕影響台灣母公司授權大陸子公司使用技術，甚至阻礙權利金收取，不利跨國企業移轉訂價。

經濟部日前預告修正《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》第5條，當台企要與陸資進行專門技術、專利權等技術合作時，無論是授權或轉讓，都要納入管制，須獲得審查許可，以防專門技術外流，甚至明確以積體電路的電路布局為例。

針對經濟部新規，資誠會計師段士良表示，其實對兩岸經營的台商而言，台灣母公司提供技術，允許大陸子公司使用製造產品、供應集團銷售，這是兩岸貿易的常態，國稅局為了不讓大陸子公司佔台灣母公司便宜，也會要求母公司向大陸子公司收取權利金，以彌補先前投入的研發成本，如果投審會未來針對技術合作的審核過於嚴苛，造成母公司因而無法收取權利金，反而不利集團企業的移轉訂價規劃。

段士良建議，政府如果已認定特定敏感技術類別或產業，可以於現階段先明訂，以免未來兩岸台商需求龐大，技術授權與轉讓的申請眾多；先講明規則，也可以提升行政效率、讓非敏感產業更容易事先規畫稅務。

資誠會計師徐丞毅指出，現在已經可以想像幾種台商引資模式，可能會落入必須報投審會申請核准的範圍，譬如某些具有技術的公司，由於自有資金不足，又以大陸為市場，可能會先以小資本設立大陸子公司，當地投資人再以現金溢價投資，由合資公司購買台灣母公司技術，這種模式勢必將接受審查。

除此之外，徐丞毅表示，台灣母公司也可能透過技術作價，成立大陸子公司後，再邀請大陸投資方再溢價增資，這也會是未來必須報投審會審查的模式之一。

經濟部 資誠

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