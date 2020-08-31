暑假人潮、三倍券發威 台東夜市攤商：業績補回來了

經濟部中部辦公室主任郭坤明近日赴台東四維夜市訪視，他指出，近期因疫情舒緩，搭上報復性旅遊及振興三倍券發威，帶動花東湧入人潮，也帶動市井美食代表的夜市消費潮。台東市攤販協會理事長蔡宗瑋則表示，疫情嚴峻時夜市攤商生計嚴重受影響，如今因疫情緩和及三倍券湧入旅遊熱潮，在這個月裡，讓攤商的業績都補回來了。

經濟部表示，暑假旅遊旺季即將進入尾聲，經濟部中部辦公室將於9月8日抽出至少600位幸運得獎者，有機會拿到2,000元夜市抵用券，詳情可搜尋FB粉絲團「臺灣市集go購go」。

不過，蔡宗瑋指出，全台夜市在拼經濟的同時，防疫工作仍沒有鬆懈，此次經濟部協助台東市觀光夜市及四維夜市製作食物遮罩及座位隔板，分別為65攤及41攤，除防範病毒傳染外，還補助四維夜市設施改善經費，為夜市硬體更加分。

此外，台東觀光夜市跟四維夜市也共同響應，自主落實減塑行動結合幫助弱勢團體，消費者若有塑膠袋需求，可在夜市攤位前公益箱捐贈1元，將購買塑膠袋費用回饋給創世基金會。台東市觀光夜市促進會常務監事羅永豐表示，攤商對於公益活動都樂意配合，更邀請遊客一起來愛心做公益，一同幫忙弱勢團體度過疫情寒冬。